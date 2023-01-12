Campeonato Carioca começa com ameaça ao favoritismo da dupla Fla-Flu

Marlon Freitas, do Botafogo, Gerson, do Flamengo, Keno, do Fluminense, e Pedro Raul, do Vasco: reforços para a temporada Crédito: Vitor Silva/Botafogo, Marcelo Cortes/Flamengo, Divulgação/Fluminense e Daniel Ramalho/Vasco

A bola vai rolar para um dos campeonatos mais tradicionais do futebol brasileiro. A partir desta quinta-feira (12), o Campeonato Carioca inicia sua edição de número 125. A competição começa com um jogo antecipado da 5ª rodada: Flamengo x Audax, às 21h30, no Maracanã.

Na primeira fase, as 12 equipes participantes jogarão entre si, em turno único. A equipe que somar mais pontos será a campeã da Taça Guanabara. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas em dois jogos, no sistema de cruzamento: 1º x 4º e 2º x 3º. Os vencedores decidirão o título do Campeonato Carioca, também em duas partidas.

Como nos anos anteriores, Flamengo e Fluminense largam como favoritos, afinal mantiveram boa parte do elenco do ano passado e ainda fizeram contratações. Mas a dupla Fla-Flu não deverá ter vida tão fácil. Vasco e Botafogo se reforçaram, depois de terem virado SAF, aderindo ao formato de clube-empresa, e também querem brigar pela taça.

Fortalecidos, os clubes vão apresentar algumas caras novas, como Keno, no Fluminense, e Pedro Raul, no Vasco. Também há espaço para a volta de velhos conhecidos, como Gerson, no Flamengo. Veja como chegam os favoritos para a disputa do Cariocão 2023.

Botafogo

Luis Segovia chega para reforçar a defesa do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo se reapresentou oficialmente apenas na última segunda-feira (9). Com isso, o alvinegro jogará com um time B na estreia do Carioca, que será contra o Audax, no próximo domingo (15), às 16 horas, no Nilton Santos.

A equipe treinada por Luís Castro tem novidades para 2023. O clube conta com Marlon Freitas (ex-Atlético Goianiense), Caio Vitor (ex-Volta Redonda) e Carlos Alberto (ex-América Mineiro) como reforços confirmados. Outra contratação foi anunciada nesta quarta-feira (11): o zagueiro equatoriano Luis Segovia, vindo do Independiente del Valle, do Equador.

O alvinegro também tem negociações com o uruguaio Giovanni González (lateral do Mallorca, da Espanha) e o panamenho Michael Murillo (lateral do Anderlecht, da Bélgica). Os dois últimos ainda não foram confirmados oficialmente, mas as tratativas estão avançadas.

O clube ainda sofre com algumas baixas, como Jeffinho, Gatito Fernández, Carlos Eduardo e Kayque, que estão no departamento médico.

Fora dos planos para 2023, Kanu (emprestado ao Bahia), Saravia e Carlinhos (sem renovação de contrato), Gabriel Conceição (emprestado ao CRB), Fabinho (emprestado ao Sport), Júnior Santos (retorna ao Sanfrecce Hiroshima do Japão) e Chay (emprestado ao Ceará) são nomes que não irão figurar com a camisa alvinegra nesta temporada.

JOGOS DO BOTAFOGO

Botafogo x Audax Rio (15/01 - 16h)



(15/01 - 16h) Volta Redonda x Botafogo (19/01 - 19h30)



(19/01 - 19h30) Vasco da Gama x Botafogo (23/01 - 20h30)



(23/01 - 20h30) Botafogo x Madureira (26/01 - 19h30)



(26/01 - 19h30) Fluminense x Botafogo (29/01 - 18h)



(29/01 - 18h) Botafogo x Nova Iguaçu (01/02 - 19h)



(01/02 - 19h) Boavista x Botafogo (04/02 - 16h)



(04/02 - 16h) Botafogo x Bangu (11/02 - 20h)



(11/02 - 20h) Botafogo x Flamengo (25/02 - Horário a definir)



(25/02 - Horário a definir) Resende x Botafogo (05/03 - Horário a definir)



(05/03 - Horário a definir) Botafogo x Portuguesa-RJ (08/03 - Horário a definir)



Flamengo

Vitor Pereira assumiu o comando do Flamengo para a temporada 2023 Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo vem de uma temporada vitoriosa, com as conquistas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Para 2023, a expectativa é por mais títulos, em um ano recheado de competições: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro

Até por isso, o Flamengo escalará um time de garotos na estreia contra o Audax, nesta quinta-feira (12), enquanto os titulares intensificam a preparação para a maratona de competições que virão.

Com tantos desafios pela frente, o clube se reforçou e também manteve nomes importantes no elenco. Mas mudou o comando técnico: Vitor Pereira deixou o Corinthians e partiu rumo ao Rio de Janeiro para dirigir o elenco rubro-negro. O comandante chegou após uma saída conturbada do clube paulista, mas as expectativas para um bom trabalho no lugar de Dorival Júnior animam a torcida.

O Flamengo monitorava a situação de Gerson, que havia deixado o clube em 2021 para defender as cores do Olympique de Marseille, da França. Ele havia conquistado títulos importantes com o Fla entre 2019 e 2020 e manteve a boa forma jogando no continente europeu.

De volta ao clube, a concorrência é mais forte do que em sua última passagem. Nomes como João Gomes, Vidal, Pulgar e Thiago Maia também lutam pela vaga no meio de campo. A disputa sadia favorece o rubro-negro.

O Flamengo também fechou pré-contrato com o goleiro Rossi, do Boca Juniors. A princípio, o argentino chegará ao clube em julho, mas a diretoria negocia para tentar antecipar a vinda do jogador.

Entre as mudanças no elenco, destaque para as saídas de Diego Ribas, que se aposentou, e do goleiro Diego Alves, além do lateral Rodinei, que foi para o Olympiakos.

JOGOS DO FLAMENGO

Flamengo x Audax Rio (12/01 - 21h30)



(12/01 - 21h30) Flamengo x Portuguesa-RJ (15/01 - 18h)



(15/01 - 18h) Madureira x Flamengo (18/01 - 19h)



(18/01 - 19h) Flamengo x Nova Iguaçu (21/01 - 16h)



(21/01 - 16h) Bangu x Flamengo (24/01 - 21h10)



(24/01 - 21h10) Flamengo x Boavista (01/02 - 21h10)



(01/02 - 21h10) Volta Redonda x Flamengo (15/02 - 21h10)



(15/02 - 21h10) Resende x Flamengo (18/02 - 16h)



(18/02 - 16h) Botafogo x Flamengo (25/02 - Horário a definir)

(25/02 - Horário a definir) Flamengo x Vasco da Gama (05/03 - Horário a definir)



(05/03 - Horário a definir) Flamengo x Fluminense (08/03 - Horário a definir)



Fluminense

Guga chegou ao Fluminense, vindo do Atlético-MG Crédito: Divulgação

O tricolor das Laranjeiras estreia no Campeonato Carioca no sábado (14), diante do Resende, às 16 horas, em Volta Redonda. O Flu pesquisou bem nas prateleiras do mercado da bola, de olho em um projeto ambicioso para 2023. No Carioca, já poderá contar com nomes como os laterais Jorge (ex-Palmeiras) e Guga (ex-Atlético Mineiro).

Ainda na defesa, vindo do Juventude, o zagueiro Vitor Mendes foi anunciado com boas expectativas para a temporada. No gol, o clube investiu em Vitor Eudes (ex-Cruzeiro) para a vaga de Marcos Felipe, que foi para o Bahia.

No meio-campo, Lima (ex-Ceará) assinou contrato até o fim de 2025 e é uma das esperanças do tricolor. Também vindo do Atlético-MG, Keno é um dos principais reforços do clube carioca para 2023. O atacante foi providencial na temporada vitoriosa do clube mineiro em 2021 e viveu boa fase em 2022.

Giovanni Manson, que estava no Time B do Ajax, da Holanda, também acertou com o Flu por uma temporada. Atuando como meia-atacante, Manson é outra peça que deve ser importante para os planos do tricolor. A diretoria do Fluminense também monitora a situação de Vina, do Ceará. O meia de 31 anos viria para a vaga deixada por Nathan.

Para 2023, o Flu também dispensou uma grande leva de jogadores. Cristiano (sem clube), Nathan (em tratativas para retornar ao Atlético-MG), Marcos Felipe e David Duarte (emprestados ao Bahia), Pineida (retornou ao Barcelona de Guayaquil), Matheus Martins (emprestado ao Watford, da Inglaterra) e Gabriel Teixeira (vendido ao Bahia) são alguns dos nomes que deixaram o clube.

JOGOS DO FLUMINENSE

Resende x Fluminense (14/01 - 16h)

(14/01 - 16h) Fluminense x Nova Iguaçu (17/01 - 21h10)

(17/01 - 21h10) Madureira x Fluminense (22/01 - 18h)

(22/01 - 18h) Fluminense x Boavista (25/01 - 21h10)

(25/01 - 21h10) Fluminense x Botafogo (29/01 - 18h)

(29/01 - 18h) Volta Redonda x Fluminense (02/02 - 21h10)

(02/02 - 21h10) Fluminense x Audax Rio (05/02 - 18h)

(05/02 - 18h) Fluminense x Vasco da Gama (12/02 - 18h)

(12/02 - 18h) Fluminense x Portuguesa-RJ (25/02 - Horário a definir)

(25/02 - Horário a definir) Bangu x Fluminense (05/03 - Horário a definir)

(05/03 - Horário a definir) Flamengo x Fluminense (08/03 - Horário a definir)

Vasco

Lucas Piton é um dos reforços contratados pelo Vasco Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

O Gigante da Colina está em sua primeira temporada com os investimentos ativos da 777 Partners. A SAF vascaína já investiu cerca de R$ 90 milhões no elenco, que faz sua estreia no Carioca contra o Madureira, no sábado (14), às 18 horas, em São Januário.

Até aqui, o Vasco já confirmou os seguintes nomes para a temporada: Lucas Piton, lateral esquerdo (ex-Corinthians); Pedro Raul, atacante (ex-Goiás); Patrick de Lucca, volante (ex-Bahia); Léo, zagueiro (ex-São Paulo); Robson Bambu, zagueiro (ex-Corinthians); e Pumita Rodríguez, lateral-direito (ex-Nacional, do Uruguai). O clube cruz-maltino também confirmou a renovação de contrato do goleiro Thiago Rodrigues e do meia-atacante Alex Teixeira.

Além dos já confirmados, existe grande expectativa para os anúncios oficiais do volante Jair (Atlético Mineiro), do meia Orellano (Vélez Sarsfield) e do goleiro Ivan (Corinthians).

Para 2023, o Vasco tem a disputa do Carioca, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Entre as saídas, o clube não contará com Andrey (vendido ao Chelsea), Palacios (emprestado ao Colo-Colo), Yuri Lara (rumo ao futebol japonês) e Raniel (deve retornar ao Santos).

JOGOS DO VASCO

Vasco da Gama x Madureira (14/01 - 18h)

(14/01 - 18h) Audax Rio x Vasco da Gama (19/01 - 21h10)

(19/01 - 21h10) Vasco da Gama x Botafogo (23/01 - 20h30)

(23/01 - 20h30) Portuguesa-RJ x Vasco da Gama (26/01 - 20h)

(26/01 - 20h) Vasco da Gama x Volta Redonda ( 30/01 - 20h30)

30/01 - 20h30) Vasco da Gama x Resende (02/02 - 19h)

(02/02 - 19h) Nova Iguaçu x Vasco da Gama ( 07/02 - 21h10)

07/02 - 21h10) Fluminense x Vasco da Gama ( 12/02 - 18h)

12/02 - 18h) Vasco da Gama x Boavista (25/02 - Horário a definir)

(25/02 - Horário a definir) Flamengo x Vasco da Gama (05/03 - Horário a definir)

(05/03 - Horário a definir) Vasco da Gama x Bangu (08/03 - Horário a definir)

Onde assistir

Os direitos de exibição do Campeonato Carioca foram adquiridos pela Band, na TV aberta, que deverá mostrar dois jogos por rodada. Além disso, na TV fechada, 50 jogos serão transmitidos pela Bandsports.

Dos 12 clubes do Cariocão, apenas Vasco e Botafogo não assinaram com a Band e não terão partidas transmitidas pelo canal quando forem mandantes. As duas equipes fecharam contrato com a Cazé TV, no canal do streamer Casimiro, no YouTube.