Foto de gol de Richarlison na Copa ganha prêmio em São Paulo

Foto feita por Tarso Sarraf do gol de Richarlison, eleito o mais bonito da Copa 2022 Crédito: Tarso Sarraf / O Liberal

O Troféu ACEESP (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo) premiou o fotojornalista Tarso Sarraf, do jornal O Liberal, na categoria “Melhor Imagem do Esporte 2022”. O prêmio foi conquistado com a foto do segundo gol marcado pelo capixaba Richarlison , na partida contra a Sérvia, durante a disputa da Copa do Mundo do Catar

Em entrevista ao GE, Tarso afirma que é preciso ter sorte, mas também saber usá-la. “No esporte é preciso estar ligado nos lances, na situação, além de estar enviando materiais, se comunicando. Então, tem toda uma situação envolvida e a sorte bateu em mim de ter sido o único a conseguir a foto de frente do Richarlison nesse gol”, declarou.

Atualmente o fotógrafo ocupa a vaga de Coordenador de Audiovisual do jornal O Liberal, veículo de comunicação localizado no Estado do Pará. Ele comentou a conquista e falou sobre a importância da premiação para a imprensa do Norte. “Esse prêmio só engrandece o nosso grupo, por ser uma empresa do Norte do Brasil entre os veículos nacionais, então fico muito feliz e honrado de representar a imprensa nortista nesse evento grandioso do futebol, além de parabenizar todos os envolvidos”, celebrou.

O gol de Richarlison, marcado de voleio, foi eleito o mais bonito da Copa do Mundo do Catar, em enquete realizada pela Fifa. O Brasil venceu a partida contra a Sérvia por 2 a 0, com dois gols do capixaba.