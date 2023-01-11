Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Foto de gol de Richarlison na Copa ganha prêmio em São Paulo
Imagem rara

Foto de gol de Richarlison na Copa ganha prêmio em São Paulo

Tarso Sarraf, do jornal O Liberal, do Pará, registrou o belo voleio do atacante capixaba, no segundo gol do Brasil sobre a Sérvia, pelo Mundial do Catar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2023 às 18:47

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 18:47

Gol de Richarlison foi eleito o gol mais bonito da Copa do Mundo 2022
Foto feita por Tarso Sarraf do gol de Richarlison, eleito o mais bonito da Copa 2022 Crédito: Tarso Sarraf / O Liberal
O Troféu ACEESP (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo) premiou o fotojornalista Tarso Sarraf, do jornal O Liberal, na categoria “Melhor Imagem do Esporte 2022”. O prêmio foi conquistado com a foto do segundo gol marcado pelo capixaba Richarlison, na partida contra a Sérvia, durante a disputa da Copa do Mundo do Catar.
Em entrevista ao GE, Tarso afirma que é preciso ter sorte, mas também saber usá-la. “No esporte é preciso estar ligado nos lances, na situação, além de estar enviando materiais, se comunicando. Então, tem toda uma situação envolvida e a sorte bateu em mim de ter sido o único a conseguir a foto de frente do Richarlison nesse gol”, declarou.
Atualmente o fotógrafo ocupa a vaga de Coordenador de Audiovisual do jornal O Liberal, veículo de comunicação localizado no Estado do Pará. Ele comentou a conquista e falou sobre a importância da premiação para a imprensa do Norte. “Esse prêmio só engrandece o nosso grupo, por ser uma empresa do Norte do Brasil entre os veículos nacionais, então fico muito feliz e honrado de representar a imprensa nortista nesse evento grandioso do futebol, além de parabenizar todos os envolvidos”, celebrou.
O gol de Richarlison, marcado de voleio, foi eleito o mais bonito da Copa do Mundo do Catar, em enquete realizada pela Fifa. O Brasil venceu a partida contra a Sérvia por 2 a 0, com dois gols do capixaba.
O Troféu ACEESP é realizado a 39 edições e teve o seu retorno na edição de 2022. A premiação havia parado por conta da pandemia da Covid-19. O prêmio é um reconhecimento aos profissionais da imprensa esportiva pela cobertura diária no Brasil.

Veja Também

Assinante do Clube A Gazeta tem desconto para ver jogo do Flamengo no ES

Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo será realizada em Brasília

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Futebol Richarlison Seleção brasileira São Paulo (SP) Pará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados