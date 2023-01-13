Flamengo está perto de vender João Gomes por quase R$ 100 milhões

RIO DE JANEIRO - O

encaminhou a venda do volante João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra, em um negócio que chega a quase R$ 100 milhões. A informação foi dada inicialmente pelo "O Dia".

O rubro-negro já aceitou a proposta do clube inglês, de 17 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) e a situação está nos trâmites burocráticos.