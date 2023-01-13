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Mercado da bola

Flamengo está perto de vender João Gomes por quase R$ 100 milhões

Volante de 21 anos deve ser negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, por 17 milhões de euros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2023 às 22:13

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 22:13

João Gomes, volante do Flamengo
João Gomes deixará o Flamengo com 122 jogos e quatro gols marcados Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
RIO DE JANEIRO - O Flamengo encaminhou a venda do volante João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra, em um negócio que chega a quase R$ 100 milhões. A informação foi dada inicialmente pelo "O Dia". O rubro-negro já aceitou a proposta do clube inglês, de 17 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) e a situação está nos trâmites burocráticos.
João Gomes viajará para a Inglaterra tão logo finalizem as trocas de documentações. O Flamengo cobrirá os gastos da compra de Gerson com a venda do jogador revelado no Ninho do Urubu. O volante, recém-contratado junto ao Olympique de Marseille (FRA), moveu uma operação que pode chegar a pouco mais de R$ 90 milhões. 
Aos 21 anos, João Gomes deixará o Flamengo com 122 partidas e quatro gols marcados. Revelado nas divisões de base do clube, ele é chamado pela torcida rubro-negra de "Pitbull". Mesmo com um elenco repleto de estrelas, ele conquistou seu espaço e foi titular em grande parte da temporada 2022, onde o Flamengo tornou-se campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. 

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