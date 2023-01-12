  • Vasco anuncia goleiro Ivan, ex-Corinthians, e renova com Alex Teixeira
Mercado da Bola

Vasco anuncia goleiro Ivan, ex-Corinthians, e renova com Alex Teixeira

Goleiro é o sétimo reforço contratado pelo clube para a temporada 2023; diretoria também renovou contratos dos jovens Erick Marcus e Figueiredo
Agência Estado

12 jan 2023 às 20:59

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 20:59

RIO DE JANEIRO - O Vasco não pretende fazer feio no ano de sua volta à elite nacional e vem reforçando seu elenco. Nesta quinta-feira (12), o clube anunciou a contratação do goleiro Ivan, que estava no Zenit e chega emprestado pelo Corinthians, além de confirmar a renovação de contrato do experiente atacante Alex Teixeira e dos jovens Figueiredo e Erick Marcus.
Ivan, goleiro contratado pelo Vasco
Ivan chega ao Vasco após rápida passagem pelo Zenit, da Rússia Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
"O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. Trata-se do goleiro Ivan, que estava emprestado ao Zenit pelo Corinthians. Ele é o sétimo jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do atleta vai até dezembro de 2023", anunciou o Vasco.
"Fala galera, eu sou o Ivan. Notícia boa corre rápido. Agora é oficial, eu sou Vasco", afirmou o goleiro, de volta ao Brasil e querendo ficar em evidência novamente para sonhar com nova convocação à Seleção Brasileira — já foi chamado anteriormente por Tite.
A novela sobre o fico de Alex Teixeira também chegou ao fim nesta quinta (12). O atacante teve seu contrato ampliado por mais um ano e continuará defendendo o clube em 2023. Além dele, o Vasco garantiu contrato longo com seus jovens promissores da base que já vinham se destacando no profissional. Figueiredo renovou até o fim de 2026 e Erick Marcus até dezembro de 2027.
Dando continuação à preparação para o Campeonato Carioca — estreia no sábado (14) diante do Madureira —, o Vasco fez um jogo-treino contra o Olaria no CT Moacyr Barbosa e ganhou por 2 a 1. Os gols foram do experiente Nenê e do zagueiro recém-contratado Robson Bambu, outro com passagem pelo Corinthians.

