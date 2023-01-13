Vasco anuncia contratações de Jair e do argentino Luca Orellano

RIO DE JANEIRO - O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (13), a contratação de Luca Orellano. O meia-atacante argentino assinou contrato com o clube válido até dezembro de 2025. Outro reforço anunciado foi o volante Jair, vindo do Atlético-MG.

Luca Orellano é o oitavo reforço contratado pelo Vasco para 2023 Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

Com Jair e Orellano, o Vasco chega a nove reforços para 2023. Eles se juntam a Lucas Piton, Pedro Raul, De Lucca, Léo, Robson Bambu, Pumita Rodríguez e Ivan.

O meia-atacante Orellano tem 22 anos e é cria das categorias de base do Vélez Sarsfield. Ele subiu para equipe profissional em 2019. O clube já vinha resolvendo os detalhes burocráticos nas últimas semanas e o jogador estava treinando no CT Moacyr Barbosa. A negociação gira em torno dos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões).

No anúncio, o clube brincou com as tentativas de torcedores nas redes sociais de encontrarem o jogador em fotos e vídeos oficiais usando "CSI Colina". Orellano disputou 116 partidas pelo Vélez. Cinquenta delas na última temporada, quando marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Jair vai vestir a camisa 8 do Vasco Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

Jair assinou contrato por três anos com o Vasco, até o fim de 2025. Ele vai vestir a camisa 8, que já pertenceu a ídolos como Geovani e Juninho Pernambucano. O volante vai custar U$ 2,5 milhões (R$ 13,2 milhões), valor que será pago em parcelas. O acordo é pela aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador do Galo.