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Leonel Ximenes

Na maior cidade do ES, o lixo vai para o buraco. E isso é bom

A novidade, segundo a prefeitura, além de ser sustentável, vai contribuir com a manutenção da estética do município

Publicado em 14 de Março de 2023 às 11:14

Públicado em 

14 mar 2023 às 11:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cada contentor terá a capacidade para três toneladas
Cada contentor tem capacidade para três toneladas Crédito: PMS
Prefeitura da Serra começou nesta terça-feira (14) a instalar as primeiras lixeiras subterrâneas do município. Serão dois módulos, inicialmente: um destinado para resíduo comum e, outro, para resíduo seletivo. Até o final desta semana, eles estarão na entrada da Vila de Manguinhos, na Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida.
A novidade, segundo a prefeitura, vai contribuir com a manutenção da estética de cidade limpa, organizada, além de amiga da natureza. “A Serra tem lugares formidáveis e esses novos contentores virão não só para preservar isso como, também, contribuir com a questão da sustentabilidade. Também pretendemos estimular a consciência sustentável da população”, explica o secretário de Serviços da Serra, Enivaldo Dias.
Cada contentor terá a capacidade para três toneladas. Apesar de as caixas serem subterrâneas, o lixo será colocado através de um compartimento cilíndrico, instalado logo acima da caixa. A coleta será feita com o auxílio de um equipamento hidráulico que vai içar as caixas até o caminhão. Isso vai acontecer no momento em que a capacidade da caixa atingir 80%, e um dispositivo ligado à Secretaria de Serviços emitirá o sinal de alerta.

NOVOS BAIRROS RECEBERÃO OS EQUIPAMENTOS

Os novos contentores também estão previstos para mais outros dois bairros, em Serra Sede e na Praça da Luz, em Laranjeiras. Por mês, são coletados e transportados ao aterro sanitário um quantitativo de 11,7 toneladas de resíduos sólidos Urbanos. Desse total, 40% poderia ser reciclado.
A coleta será feita com o auxílio de um equipamento hidráulico que vai içar as caixas até o caminhão
A coleta será feita com o auxílio de um equipamento hidráulico que vai içar as caixas até o caminhão Crédito: PMS
E por falar em resíduos reciclados, por mês, a coleta seletiva realizada pela Prefeitura da Serra recolhe em torno de 13 toneladas de materiais recicláveis. O município também faz coleta seletiva por meio dos Locais de Entrega Voluntária (LEV).
Os materiais recicláveis coletados dos 125 LEVs distribuídos em alguns logradouros e prédios públicos (incluindo 86 unidades de ensino municipais) são doados às associações de catadores organizadas do município da Serra.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Serra Sustentabilidade Prefeitura da Serra Coleta de lixo
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