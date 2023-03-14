Na maior cidade do ES, o lixo vai para o buraco. E isso é bom

Cada contentor tem capacidade para três toneladas Crédito: PMS

Prefeitura da Serra começou nesta terça-feira (14) a instalar as primeiras lixeiras subterrâneas do município. Serão dois módulos, inicialmente: um destinado para resíduo comum e, outro, para resíduo seletivo. Até o final desta semana, eles estarão na entrada da Vila de Manguinhos, na Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida.

A novidade, segundo a prefeitura, vai contribuir com a manutenção da estética de cidade limpa, organizada, além de amiga da natureza. “A Serra tem lugares formidáveis e esses novos contentores virão não só para preservar isso como, também, contribuir com a questão da sustentabilidade. Também pretendemos estimular a consciência sustentável da população”, explica o secretário de Serviços da Serra, Enivaldo Dias.

Cada contentor terá a capacidade para três toneladas. Apesar de as caixas serem subterrâneas, o lixo será colocado através de um compartimento cilíndrico, instalado logo acima da caixa. A coleta será feita com o auxílio de um equipamento hidráulico que vai içar as caixas até o caminhão. Isso vai acontecer no momento em que a capacidade da caixa atingir 80%, e um dispositivo ligado à Secretaria de Serviços emitirá o sinal de alerta.

NOVOS BAIRROS RECEBERÃO OS EQUIPAMENTOS

Os novos contentores também estão previstos para mais outros dois bairros, em Serra Sede e na Praça da Luz, em Laranjeiras. Por mês, são coletados e transportados ao aterro sanitário um quantitativo de 11,7 toneladas de resíduos sólidos Urbanos. Desse total, 40% poderia ser reciclado.

A coleta será feita com o auxílio de um equipamento hidráulico que vai içar as caixas até o caminhão Crédito: PMS

E por falar em resíduos reciclados, por mês, a coleta seletiva realizada pela Prefeitura da Serra recolhe em torno de 13 toneladas de materiais recicláveis. O município também faz coleta seletiva por meio dos Locais de Entrega Voluntária (LEV).