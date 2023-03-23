Esgoto é despejado na Praia da Guarderia após pane em sistema da Cesan

Flagrante de escoamento direto na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta, mostram o material desaguando na região por meio de um duto. O flagrante foi feito na manhã da última terça-feira (21), às vésperas do Dia Mundial da Água. Praia da Guarderia – uma das mais movimentadas de Vitória – recebeu um despejamento de esgoto nesta semana após um sistema de proteção elétrica de uma rede de tratamento da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) desarmar. Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de, mostram o material desaguando na região por meio de um duto. O flagrante foi feito na manhã da última terça-feira (21), às vésperas do Dia Mundial da Água.

"Após a manifestação da concessionária, a Secretaria Municipal de Meio-Ambiente poderá tomar as providências cabíveis. Se constatado ser esgoto bruto, a companhia será notificada e serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis, incluindo autuação da Cesan", informou, em nota.

O que diz a Cesan

Procurada há dois dias para se posicionar sobre o assunto, a Cesan enviou nota, por volta de 9h50, após publicação desta matéria, explicando que "o sistema de monitoramento da elevatória da Praia do Canto, que bombeia esgoto sanitário para a estação de tratamento de Mulembá, sofreu um pico de energia que desarmou o sistema de proteção elétrica". A companhia garantiu que religou "imediatamente" o equipamento, que voltou a operar normalmente.

Material sendo despejado na Praia da Guarderia, em Vitória

Histórico da Guarderia

Conforme levantamento feito pela repórter Natália Bourguignon , a Praia da Guarderia alterna entre as classificações de "própria" e "imprópria" para banho. Entre os anos de 2015 e 2020, por exemplo, o trecho teve a qualidade da água reprovada em mais de 15% das análises.

O cenário melhorou em 2021 e 2022, quando recebeu a bandeira vermelha em menos de 15% e 10% das vezes, respectivamente. No posicionamento emitido em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Vitória atribuía o histórico do local à "direta influência da emissão de esgoto em Vila Velha".

Multa milionária por esgoto na Ilha do Boi

Perto da Curva da Jurema está a Ilha do Boi, bairro nobre que já foi alvo de problemas semelhantes. Em junho do ano passado, a Prefeitura de Vitória multou a Cesan em mais de R$ 41 milhões por causa do vazamento de esgoto bruto em uma estação elevatória da região em novembro de 2021.

Nesse caso, o município alegou que o fato teria causado "poluição, risco às pessoas e impacto na Área de Proteção Ambiental (APA Baía das Tartarugas)". Em resposta, a companhia alegou que não houve registro de anomalias no sistema e que o valor era "intempestivo e atípico".

Atualização Após publicação desta matéria, a Cesan enviou nota admitindo ter tido problemas com o sistema de bombeamento de esgoto sanitário. O título e o texto foram atualizados.