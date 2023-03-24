Plásticos foram encontrados no organismo de tartaruga em Vitória Crédito: Reprodução | Iema

Your browser does not support the audio element. O que tinha na barriga da tartaruga encontrada morta em mochila em Vitória

Uma imagem feita pelo próprio Iema mostra o que foi recolhido dentro do animal. São plásticos de diversos tamanhos, tipos e cores. Um deles é semelhante a uma tampa de caneta. Outro parece ser parte de um balão de aniversário. Um terceiro plástico ainda tem informações escritas.

Tartaruga foi encontrada morta dentro de mochila em Vitória Crédito: Reprodução | Projeto Pegada

A tartaruga foi encontrada morta dentro de uma mochila que estava boiando entre a Ilha do Frade a Praia de Camburi, em Vitória . Foi o professor de canoa havaiana Estevão Galacho, de 28 anos, que teve a surpresa desagradável quando voltava de uma aula.

Em um vídeo, ele mostrou como estava o animal e disse que, em dez anos de experiência no remo, a cena foi a "mais bizarra" que já encontrou. Em contato com a reportagem de A Gazeta, o professor afirmou que já viu tartarugas mortas no mar em outros momentos, mas foi a primeira vez que encontrou o animal nestas condições.

"Desse jeito eu nunca encontrei. Já vi muitas tartarugas mortas, presas em rede ou boiando. Mas foi a primeira vez que peguei uma tartaruga em uma mochila. Na hora que eu peguei, tive que abrir para ter certeza que era uma tartaruga" Estevão Galacho - Professor de canoa havaiana

O vídeo foi publicado pelo Projeto Pegada, organização não governamental ligada ao meio ambiente. Na publicação desta quinta-feira (23), o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, Felipe Rigoni, se pronunciou sobre o caso. Na postagem, ele escreveu: "Que absurdo, e que notícia triste! Tomaremos providências".

Em nota, na quinta-feira (23), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que o setor de fiscalização iria apurar e investigar a situação. Neste caso específico, os técnicos devem avaliar, segundo a prefeitura, se a causa da morte da tartaruga envolveu pesca irregular, causa natural, envenenamento, choque com embarcação, dentre outras situações que podem estar relacionadas com o caso.

Após a autópsia realizada pelo Iema, a reportagem de A Gazeta voltou a demandar a Prefeitura de Vitória sobre a apuração prometida. O secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, salientou que "com a análise do animal, viram que a causa da morte foi a ingestão de algumas coisas, como plástico, confirma que ela não foi vítima de pesca com rede nem nada" ─ os exames apontaram que o animal morreu por afogamento.