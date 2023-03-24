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Autópsia realizada

O que tinha na barriga da tartaruga encontrada morta em mochila em Vitória

O resultado da análise feita na tartaruga, que é fêmea, foi divulgado nesta sexta-feira (24). Impressionou a quantidade de lixo encontrada no organismo do réptil

Publicado em 24 de Março de 2023 às 19:05

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 mar 2023 às 19:05
Plásticos foram encontrados no organismo de tartaruga em Vitória
Plásticos foram encontrados no organismo de tartaruga em Vitória Crédito: Reprodução | Iema
Uma autópsia realizada pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) na tartaruga encontrada morta dentro de uma mochila na baía de Vitória na quinta-feira (23) constatou que o animal morreu em decorrência de afogamento. O resultado da análise feita na tartaruga, que é fêmea, foi divulgado nesta sexta-feira (24). Assustadora foi a quantidade de lixo encontrada no organismo da mesma.
O que tinha na barriga da tartaruga encontrada morta em mochila em Vitória
Uma imagem feita pelo próprio Iema mostra o que foi recolhido dentro do animal. São plásticos de diversos tamanhos, tipos e cores. Um deles é semelhante a uma tampa de caneta. Outro parece ser parte de um balão de aniversário. Um terceiro plástico ainda tem informações escritas.
Tartaruga foi encontrada morta dentro de mochila em Vitória
Tartaruga foi encontrada morta dentro de mochila em Vitória Crédito: Reprodução | Projeto Pegada
A tartaruga foi encontrada morta dentro de uma mochila que estava boiando entre a Ilha do Frade a Praia de Camburi, em Vitória. Foi o professor de canoa havaiana Estevão Galacho, de 28 anos, que teve a surpresa desagradável quando voltava de uma aula.
Em um vídeo, ele mostrou como estava o animal e disse que, em dez anos de experiência no remo, a cena foi a "mais bizarra" que já encontrou. Em contato com a reportagem de A Gazeta, o professor afirmou que já viu tartarugas mortas no mar em outros momentos, mas foi a primeira vez que encontrou o animal nestas condições.
"Desse jeito eu nunca encontrei. Já vi muitas tartarugas mortas, presas em rede ou boiando. Mas foi a primeira vez que peguei uma tartaruga em uma mochila. Na hora que eu peguei, tive que abrir para ter certeza que era uma tartaruga"
Estevão Galacho - Professor de canoa havaiana
O vídeo foi publicado pelo Projeto Pegada, organização não governamental ligada ao meio ambiente. Na publicação desta quinta-feira (23), o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, Felipe Rigoni, se pronunciou sobre o caso. Na postagem, ele escreveu: "Que absurdo, e que notícia triste! Tomaremos providências".
Em nota, na quinta-feira (23), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que o setor de fiscalização iria apurar e investigar a situação. Neste caso específico, os técnicos devem avaliar, segundo a prefeitura, se a causa da morte da tartaruga envolveu pesca irregular, causa natural, envenenamento, choque com embarcação, dentre outras situações que podem estar relacionadas com o caso.
Após a autópsia realizada pelo Iema, a reportagem de A Gazeta voltou a demandar a Prefeitura de Vitória sobre a apuração prometida. O secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, salientou que "com a análise do animal, viram que a causa da morte foi a ingestão de algumas coisas, como plástico, confirma que ela não foi vítima de pesca com rede nem nada" ─ os exames apontaram que o animal morreu por afogamento. 
"A cobrança que por exemplo o Pegada (Projeto Pegada) tem feito sobre a gente cai por terra. O animal morreu, pode ter comido esse plástico no litoral de Vila Velha, de Vitória, de Cariacica, em alto-mar, seja onde for, e, infelizmente, veio a morrer", completou.

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