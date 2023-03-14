Arraias são encontradas mortas na Praia de Camburi, em Vitória

Nome comum: raia-beiço-de-boi ou arraia-beiço-de-boi

Nome científico: Rhinoptera brasiliensis

Corpo: esses animais podem chegar a 1,10m de comprimento e pesar em média 25kg

Distribuição geográfica: são encontrados desde o Golfo do México até o sul do Brasil

Comportamento: são animais que formam grandes cardumes e possuem comportamentos migratórios, sendo que no verão elas são mais comuns em nosso litoral, devido as águas serem menos frias do que no Hemisfério Norte.

Status de Conservação: a espécie Rhinoptera brasiliensis está classificada como “Vulnerável” na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Tal classificação indica que a espécie enfrenta um risco elevado de extinção na natureza em um futuro bem próximo, ao menos que as circunstâncias que as ameaçam a sua sobrevivência, como a pesca descontrolada, e a sua reprodução melhorem.



