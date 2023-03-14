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Dezenas de animais

Arraias são encontradas mortas na Praia de Camburi em Vitória

O empresário e fundador do Projeto Pegada, Rafael Braga, acessou o trecho da praia com uma pequena embarcação e já conseguia identificar os animais mortos na água antes mesmo de chegar à areia
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 mar 2023 às 15:30

Publicado em 14 de Março de 2023 às 15:30

Cerca de 20 arraias foram encontradas mortas no final da Praia de Camburi, em Vitória, nesta segunda-feira (13). O empresário e fundador do Projeto Pegada, Rafael Braga, acessou o trecho da praia com uma pequena embarcação e já conseguia identificar os animais mortos na água antes mesmo de chegar à areia, presenciando uma cena que classificou como "matança das arraias". De acordo com o empresário, são redes de pesca que provocam a morte e ferimento das arraias. "Mais uma demonstração de crime ambiental", diz em um dos vídeos.
O fundador do Projeto Pegada, ONG (Organização Não Governamental) conhecida no Espírito Santo pela limpeza de praias em grupo, foi ao local após relatos de que pessoas teriam encontrado as arraias mortas e até teriam ficado feridas ao encostar na espécie. Os vídeos mostram as arraias boiando na água, mas também na areia. Algumas delas parecem estar cortadas.
"Assusta para quem está de fora, mas nós vemos isso todos os dias, é muito comum. Desta vez, que deu para contar, foi entre 15 e 20. Só conseguimos ver o brilho delas. Algumas não conseguimos contar"
Rafael Braga - Empresário e fundador do Projeto Pegada
Perguntado sobre o que pode ter causado a morte das dezenas de arraias, Rafael Braga afirma que o instrumento utilizado para a pesca é o responsável pelas mortes.
"Não há suspeita nenhuma, é rede de pesca [causadora da morte], assim como aconteceu dezenas de outras vezes. Às vezes conseguimos salvar, mas na maioria das vezes todas morrem, inclusive várias espécies diferentes", completa.
Há restrições e recomendações diferentes para pesca em Área de Proteção Ambiental (APA) do que em lugares comuns. O local onde as arraias foram encontradas fica na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas.
Arraias são encontradas mortas na Praia de Camburi em Vitória
Arraias são encontradas mortas na Praia de Camburi, em Vitória
Arraias são encontradas mortas na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução | Projeto Pegada
O empresário disse ainda que enviou as imagens para a Prefeitura de Vitória e órgãos ligados ao meio ambiente, como costuma fazer sempre que presencia algo semelhante.
"Somos até bem atendidos, mas mudanças e resoluções, de fato, não acontecem. Tanto é que são dez anos fazendo isso e continua tudo igual", relata.

Raia/arraia: conheça a espécie quem enfrenta risco de extinção

Nome comum: raia-beiço-de-boi ou arraia-beiço-de-boi

Nome científico: Rhinoptera brasiliensis

Corpo: esses animais podem chegar a 1,10m de comprimento e pesar em média 25kg

Distribuição geográfica: são encontrados desde o Golfo do México até o sul do Brasil

Comportamento: são animais que formam grandes cardumes e possuem comportamentos migratórios, sendo que no verão elas são mais comuns em nosso litoral, devido as águas serem menos frias do que no Hemisfério Norte.

Status de Conservação: a espécie Rhinoptera brasiliensis está classificada como “Vulnerável” na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Tal classificação indica que a espécie enfrenta um risco elevado de extinção na natureza em um futuro bem próximo, ao menos que as circunstâncias que as ameaçam a sua sobrevivência, como a pesca descontrolada, e a sua reprodução melhorem.


Fonte: Daniel Gosser Motta, biólogo e mestrando em Biologia Animal pela UFES

Em apuração

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o setor de fiscalização vai apurar a situação ocorrida no final da Praia de Camburi.
Apesar das imagens feitas no local, a Semmam detalhou que não foi notificada e não recebeu nenhuma denúncia pelos canais oficiais da Prefeitura de Vitória sobre as arraias.
Reforçou ainda que fiscaliza a pesca irregular no município - no manguezal, Baía de Vitória e na APA Baía das Tartarugas, e ressalta que precisa das denúncias formais para executar as ações devidamente programadas pela inteligência.
"Com base nas denúncias formalizadas e nas informações recebidas, as fiscalizações são devidamente organizadas para as diligências, com ações embarcadas e por terra, e alcançar os resultados positivos", informou em nota.

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