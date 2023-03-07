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Caso é investigado

Peixes são encontrados mortos no mar de Camburi, em Vitória

Cena foi flagrada nesta terça-feira (7); segundo a prefeitura, o episódio ocorreu por descarte irregular
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 mar 2023 às 17:06

Publicado em 07 de Março de 2023 às 17:06

Quem passou pelo mar de Camburi, em Vitória, nesta terça-feira (7), viu uma triste cena: peixes mortos na região perto do Píer de Iemanjá. A prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) está investigando o caso. 
Peixes aparecem mortos no Canal de Camburi
Peixes aparecem mortos no Canal de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
"O setor de Fiscalização esteve no local para averiguação e constatou que o episódio ocorreu por conta de descarte irregular realizado. A Semmam monitora a situação e faz investigação sobre o acontecido", disse a pasta, em nota. 
Esse "descarte irregular" pode acontecer quando pescadores passam pelo local, jogam a rede e descartam peixes menores.
"Tem realmente muita chance de ser um descarte irregular. Nesse período de verão, se formam cardumes de peixes pequenos com mais frequência do que no resto do ano. Como cardumes muito grandes se formam no verão perto da praia, eles são atrativos para a pesca. Na Grande Vitória existe uma modalidade de pesca que é a de arrastão de praia: uma rede que cerca esse cardume e puxa a rede para a praia. Nesse cardume tem peixes grandes e os pequenos, em maior volume. Essa rede pega muitos peixes pequenos mas eles não são aproveitados, porque não têm valor comercial. Eles jogam esses peixes fora e a corrente vai levando", detalhou Agnaldo Martins, coordenador de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 
Peixes são encontrados mortos no mar de Camburi, em Vitória
Veja as imagens:

Peixes mortos aparecem no mar de Camburi, em Vitória

Segundo o ambientalista Thiago Ferrari, coordenador do projeto Amigos da Jubarte, cenas como essas também podem acontecer por outros motivos.
"O ideal é fazer uma necropsia nesses peixes, uma análise pós-morte para ter certeza se eles estão contaminados ou algo assim. Pode ser por conta de poluição, sim, de esgoto jogado na região, mas também podem ser causas antrópicas (relativo ao ser humano), por exemplo, algum barco de pesca que pescou ali e descartou os peixes menores. Ou até fenômeno natural: a gente está há muito tempo sem chuva, área seca, pode ser uma combinação da hidrodinâmica do local, e acaba diminuindo o nível de oxigênio da água, o que impede os peixes de sobreviverem."

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