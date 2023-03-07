Peixes são encontrados mortos no mar de Camburi, em Vitória

"O setor de Fiscalização esteve no local para averiguação e constatou que o episódio ocorreu por conta de descarte irregular realizado. A Semmam monitora a situação e faz investigação sobre o acontecido", disse a pasta, em nota.

"O ideal é fazer uma necropsia nesses peixes, uma análise pós-morte para ter certeza se eles estão contaminados ou algo assim. Pode ser por conta de poluição, sim, de esgoto jogado na região, mas também podem ser causas antrópicas (relativo ao ser humano), por exemplo, algum barco de pesca que pescou ali e descartou os peixes menores. Ou até fenômeno natural: a gente está há muito tempo sem chuva, área seca, pode ser uma combinação da hidrodinâmica do local, e acaba diminuindo o nível de oxigênio da água, o que impede os peixes de sobreviverem."