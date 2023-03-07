Navio-escola vem ao ES pela 1ª vez e alunos da Ufes vão ficar 7 dias embarcados

Navio-escola Ciências do Mar III, mantido pela UFF, virá ao ES Crédito: Divulgação | Ciências do Mar III - UFF

A próxima quinta-feira (9) marca o pontapé inicial para uma experiência única na vida de alunos do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . Os estudantes farão uma viagem até o dia 16 deste mês, aproveitando os equipamentos e a infraestrutura do navio-escola Ciências do Mar III, um Laboratório de Ensino Flutuante. Esta é a primeira viagem da embarcação ao Espírito Santo

Na viagem, embarcarão 14 estudantes da Ufes e um professor, além de um pós-doutorando, que vai conduzir um experimento de pesquisa com um robô submarino (ROV), e uma enfermeira do Departamento de Enfermagem da Universidade, que auxiliará os alunos com possíveis problemas de mal-estar gerados pelo balanço das ondas.

O grupo ficará em alto-mar até o dia 16 de março. No dia 19, o navio será entregue para o Ifes de Piúma e, posteriormente, retornará para Niterói-RJ, onde se localiza sua base operacional.

Navio-escola virá ao ES para dias de ensino com alunos da Ufes

A viagem acontece devido a um convênio firmado em novembro de 2022 entre a Ufes e a Universidade Federal Fluminense (UFF), que administra o Ciências do Mar III.

O navio é compartilhado entre instituições de ensino da região Sudeste que oferecem cursos na área de Ciências do Mar e integra o projeto LEF, tendo outros três navios “irmãos” espalhados pelo litoral brasileiro. Eles foram desenvolvidos pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar (PPGMAR).

Características do navio-escola que chegará ao ES

O Ciências do Mar III foi construído na Indústria Naval do Ceará, em Fortaleza

O navio-escola começou a ser construído em 2019 e foi construído em 2020



A embarcação tem 32 metros de comprimento, autonomia de até 15 dias



O navio tem um alojamento com capacidade para 26 pessoas e tem três laboratórios



"A ideia é que os estudantes possam interagir e aprender", diz professor da Ufes

O professor do Departamento de Oceanografia da Ufes Agnaldo Silva Martins, responsável pelo programa didático da disciplina Embarque Supervisionado, afirma que esta é uma importante aquisição para a infraestrutura da Ufes.

“Os estudantes atualmente realizam essa experiência embarcada, mas em geral em embarcações nem sempre em condições ideais para o aprendizado. Agora, poderemos ministrar uma aula do curso no ambiente e utilizando os equipamentos que tanto mencionamos em aulas teóricas”, afirma.

Segundo o professor, o navio deve voltar duas vezes por ano ao Estado para atender a Ufes e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Piúma, que tem um curso de Engenharia de Pesca.

Agnaldo Martins explica que o projeto LEF foi iniciado quando foi constatada a existência de cerca de 45 cursos de ciências do mar espalhados pelo Brasil. Mas não existiam navios-escola para o treinamento dos estudantes. Por isso, o treinamento ocorria de “carona” em embarcações de instituições de pesquisas, universidades e empresas, mas que geralmente não forneciam as condições ideais para o aprendizado dos alunos.