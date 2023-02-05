Pesquisadores da Ufes desenvolvem prótese robótica para amputados

A cada uma hora, ao menos três pessoas sofrem amputação de membros inferiores no Brasil, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Nos últimos dez anos, mais de 245 mil brasileiros tiveram que amputar membros inferiores. O cálculo aponta que, em média, 66 pacientes passam pela cirurgia por dia. Pensando em contribuir para a reabilitação desse público, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) estão desenvolvendo uma prótese de perna robótica, com joelho e pé.

O dispositivo pode ajudar quem passou por amputação transfemoral (ou de coxa, como é conhecida) em atividades rotineiras, como caminhar e subir escadas, melhorando a vida do usuário. A iniciativa é coordenada pelo professor Rafhael Andrade, do Departamento de Engenharia Mecânica da Ufes, que gerencia o LabGuará, laboratório com pesquisas na área de robótica e biomecânica.

Em entrevista à CBN Vitória, o professor afirmou que, no Brasil, a maioria das amputações é de membro inferior. "Boa parte delas é acima do nível do joelho. O tipo de prótese que a pessoa vai utilizar vai depender do tipo de amputação. A pessoa que perdeu a perna acima do joelho vai precisar de uma prótese de joelho e uma de pé. Cada prótese dessa é comercializada hoje de forma independente, e o protético vai colocar em conjunto todos os elementos necessários para colocar a prótese da pessoa", explicou.

O professor detalhou que, hoje em dia, o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece gratuitamente prótese para pessoas, que podem ser trocadas a cada dois anos.

"São dispositivos passivos, não têm nenhum tipo de sensor, só reagem ao movimento das pessoas, e isso limita o que o amputado é capaz de realizar. Por exemplo, para subir uma escada: se você perde os músculos, está perdendo potência para caminhar, então substituir a perna por um dispositivo completamente passivo não vai recuperar toda a capacidade que a gente tem de se locomover." Rafhael Andrade - Coordenador do Departamento de Engenharia Mecânica da Ufes

Com o dispositivo, pessoas amputadas poderiam recuperar a chamada "biomecânica" do movimento, realizando atividades do dia a dia com mais facilidade.

Ele afirmou que, atualmente, a prótese de joelho produzida no laboratório já está pronta e funcionando bem. A prótese de pé está sendo montada para, no futuro, ser integrada à do joelho. "Aí vamos conseguir integrar uma prótese de perna completa, com sensores."

"Por enquanto os testes estão sendo feitos em pessoas saudáveis, através de um adaptador, e a pessoa é capaz de andar com a prótese. O próximo passo, após integrarmos tudo, é começar testes com voluntários amputados para ver qual é o ganho na biomecânica na marcha do amputado." Rafhael Andrade - Coordenador do Departamento de Engenharia Mecânica da Ufes

Meta é diminuir valor do dispositivo

O professor explicou que uma prótese como essa que eles estão desenvolvendo custa cerca de 100 mil dólares nos Estados Unidos. "Se formos levar para o Brasil, com impostos, fica R$ 1 milhão uma perna, complicado demais. Nosso objetivo em desenvolver a tecnologia dentro da universidade é conseguir baratear o custo."

Segundo ele, há no Brasil o chamado crédito de acessibilidade, do Governo Federal. "Ele permite um financiamento de até R$ 30 mil para pessoas com deficiência adquirirem dispositivos de tecnologia assistiva, então nosso objetivo nesse momento é tentar chegar nesse valor de R$ 30 mil para possibilitar isso chegar às pessoas que precisam", ressaltou.