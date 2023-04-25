A nova eleição que pode (talvez) selar a paz no Ministério Público do ES

Sede da Associação dos Membros do Ministério Público Crédito: Reprodução/Google Street View

No último dia 14, promotores e procuradores de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foram às urnas para escolher o comando da Associação Espírito-Santense do MP (AESMP), a entidade de classe que representa os membros da instituição, ativos e inativos.

Mas eles vão ter que realizar um novo pleito na próxima sexta-feira (28).

A coluna já havia analisado que, para além de uma eleição interna, as peças que se movimentavam no tabuleiro indicavam movimentos de olho em outra disputa, a que vai definir o próximo procurador ou procuradora-geral de Justiça.

Mas o dia 14 foi marcado ainda por outras emoções. Houve confusão e contestação na hora da apuração , que identificou resultados inconsistentes em relação aos votos efetuados via site e aplicativo.

O número de votos dados a cada uma das duas chapas era superior ao dos votos válidos computados pelo sistema, uma impossibilidade matemática. Era como se houvesse mais votos do que eleitores.

Como consequência, a apuração foi suspensa – faltava contabilizar os votos enviados por carta e os registrados em urna eletrônica – e a Comissão Eleitoral renunciou.

Seguiram-se acusações e reclamações de parte a parte.

O procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, candidato a presidente da AESMP pela chapa "Unidade, Ação e Equilíbrio", acusou a comissão de parcialidade. Os membros do grupo foram indicados pelo atual presidente da associação, o promotor Pedro Ivo de Sousa, que apoia a outra chapa, a "União e Independência", liderada pelo promotor Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos.

Foi devido à suspeição levantada por Gagno que o colegiado abdicou, provocando um vácuo decisório. Leonardo Cezar, por sua vez, acusou o adversário de machismo, porque a comissão era integrada, também, por mulheres (além de homens) que se sentiram ofendidas com a suspeita.

PANE NO SISTEMA

Uma portaria assinada por Pedro Ivo no último dia 18 nomeou uma nova Comissão Eleitoral. O grupo decidiu anular todos os votos registrados no dia 14 – dados por meio de carta, urna eletrônica, site ou aplicativo – e realizar um novo pleito.

O sistema que causou a celeuma, contratado pela própria AESMP, não vai ser utilizado.

De acordo com Emmanoel Gagno, a nova comissão informou que a votação vai ocorrer por meio de um link fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). A urna eletrônica também não vai ser usada.

Serão admitidos, porém, votos por carta, que devem ser enviados até esta quarta (26) à AESMP, mas apurados somente na sexta. Quem votar por carta não vai ser cadastrado no sistema do TRE-PA, para não haver duplicidade.

"A comissão eleitoral está cuidando para que tudo corra bem. Acredito que vai ter um resultado (já na próxima sexta-feira). Eu me submeto ao voto dos colegas. O que eu resisti e arguiu (no pleito do dia 14) foi quanto à possibilidade de o sistema demonstrar resultado inconsistente, como ocorreu", afirmou o procurador de Justiça candidato.

ALGUÉM DESCONFIGUROU?

Quanto ao motivo de o sistema anterior ter apresentado um resultado inconsistente, segue o mistério. Emmanoel Gagno chegou a solicitar a realização de auditoria e perícia, mas a Comissão Eleitoral antiga renunciou antes de deliberar sobre isso.

E a nova comissão vai cuidar apenas de questões relativas à nova eleição.

A coluna não conseguiu contato, até a publicação deste texto, como Leonardo Cezar e com Pedro Ivo.