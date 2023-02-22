Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

No caso do Judiciário, segundo resolução publicada no diário oficial na última sexta-feira (17), a medida tem efeito a partir de 1º de janeiro. O aumento aplicado este ano foi de 5,78%, compatível com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2022. Até o ano passado, o valor recebido pelos servidores era de R$ 66,22 por dia útil, ou seja, R$ 1.456 por mês.

Para comparação, o auxílio-alimentação dos servidores do Executivo estadual é de R$ 300 por mês, o que equivale a R$ 13,60 por dia de trabalho.



Voltando ao Judiciário, os magistrados (juízes e desembargadores) recebem R$ 2.240,32 mensais em auxílio-alimentação, o que dá mais de R$ 100 por dia útil. O valor ainda não foi reajustado este ano.



Your browser does not support the audio element. Tribunais aumentam valor do auxílio-alimentação para até R$ 88 por dia

Tribunal de Contas

De acordo com resolução publicada em 30 de janeiro deste ano, o reajuste no auxílio-alimentação dos servidores do Tribunal de Contas foi feito com base no IGPM, que no ano passado acumulou alta de 5,45%.

Arquivos & Anexos Portaria do Tribunal de Contas do ES que reajusta auxílio-alimentação dos servidores Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 487kb Baixar

Em nota, o Tribunal de Contas do Estado informou que o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores seguiu a Resolução 295/2016, que determina atualização dos valores seguindo o IGPM do último ano. O reajuste foi dado a 486 servidores.

Já as autoridades — sete conselheiros e dois conselheiros substitutos — têm reajustes pautados pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O órgão disse ainda que não houve reajuste para os membros em 2022.