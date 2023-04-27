Casagrande falou sobre valor proposto para auxílio-alimentação dos servidores Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador informou que o impacto anual do reajuste na folha de pagamento será de R$ 170 milhões, caso o valor do auxílio seja confirmado em R$ 550.

A proposta foi apresentada em reunião com representantes do Sindipúblicos, mas não foi aceita. “Os sindicatos não acharam o valor bom e estamos conversando com eles. Vamos aguardar um tempo de reflexão. Nós só podemos encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa com o aceite deles”, informa Casagrande.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES planeja subir auxílio-alimentação de servidores para R$ 550

Em nota publicada em seu site, o Sindipúblicos cita que, desde 2018, quando o valor do auxílio-alimentação passou para R$ 300, o preço da cesta básica capixaba aumentou para R$ 700.

"Mesmo com tamanha defasagem, o governo do Estado apresentou aos servidores proposta de reajuste que eleva para apenas R$ 550,00 o novo valor de auxílio-alimentação. Ou seja, Casagrande pretende manter o auxílio-alimentação dos servidores em valor menor que o da cesta básica e muito menor que o pago aos servidores dos outros poderes do Estado do Espírito Santo", aponta o sindicato.

O governador comentou a diferença do valor para os demais Poderes. “Estamos quase dobrando o valor. É lógico que se comparado com o valor pago por outros Poderes é um mundo muito diferente. É o que podemos oferecer pela responsabilidade que precisamos ter com o caixa do Estado”, destaca Casagrande.

Para tentar fazer o governo aumentar o valor proposto, o Sindipúblicos convocou os servidores a participarem de um protesto na Assembleia Legislativa na próxima terça-feira (2), às 14 horas, antes do início da sessão ordinária da Casa. O sindicato ainda defendeu isonomia e fez um comparativo com os valores do auxílio-alimentação pago em outros Poderes. Confira os valores abaixo.