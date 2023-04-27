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Sem aumento desde 2018

Governo do ES planeja subir auxílio-alimentação de servidores para R$ 550

Se reajuste for aprovado, impacto financeiro será de R$ 170 milhões nos cofres do Estado; valor proposto pelo governador não foi aceito por sindicato
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

27 abr 2023 às 15:44

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 15:44

Planejamento estratégico
Casagrande falou sobre valor proposto para auxílio-alimentação dos servidores Crédito: Carlos Alberto Silva
O governo do Estado pretende enviar proposta à Assembleia Legislativa do Espírito Santo para aumentar o valor do auxílio-alimentação dos servidores do Poder Executivo para R$ 550. O benefício está congelado em R$ 300 desde 2018. O novo valor, informado nesta quinta-feira (27) pelo governador Renato Casagrande (PSB), não foi bem recebido pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos), que promete protestar na próxima sessão do Legislativo estadual, na terça-feira (2).
O governador informou que o impacto anual do reajuste na folha de pagamento será de R$ 170 milhões, caso o valor do auxílio seja confirmado em R$ 550.
A proposta foi apresentada em reunião com representantes do Sindipúblicos, mas não foi aceita. “Os sindicatos não acharam o valor bom e estamos conversando com eles. Vamos aguardar um tempo de reflexão. Nós só podemos encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa com o aceite deles”, informa Casagrande.
Governo do ES planeja subir auxílio-alimentação de servidores para R$ 550
Em nota publicada em seu site, o Sindipúblicos cita que, desde 2018, quando o valor do auxílio-alimentação passou para R$ 300, o preço da cesta básica capixaba aumentou para R$ 700.
"Mesmo com tamanha defasagem, o governo do Estado apresentou aos servidores proposta de reajuste que eleva para apenas R$ 550,00 o novo valor de auxílio-alimentação. Ou seja, Casagrande pretende manter o auxílio-alimentação dos servidores em valor menor que o da cesta básica e muito menor que o pago aos servidores dos outros poderes do Estado do Espírito Santo", aponta o sindicato.
O governador comentou a diferença do valor para os demais Poderes. “Estamos quase dobrando o valor. É lógico que se comparado com o valor pago por outros Poderes é um mundo muito diferente. É o que podemos oferecer pela responsabilidade que precisamos ter com o caixa do Estado”, destaca Casagrande.
Para tentar fazer o governo aumentar o valor proposto, o Sindipúblicos convocou os servidores a participarem de um protesto na Assembleia Legislativa na próxima terça-feira (2), às 14 horas, antes do início da sessão ordinária da Casa. O sindicato ainda defendeu isonomia e fez um comparativo com os valores do auxílio-alimentação pago em outros Poderes. Confira os valores abaixo.

Correção

27/04/2023 - 4:51
Versão anterior desta matéria trazia um título equivocado, que sugeria que o valor do auxílio-alimentação para os servidores do governo do Espírito Santo estava confirmado em R$ 550. No entanto, como o texto da matéria esclarece, o aumento ainda está em negociação. O título foi corrigido. 

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