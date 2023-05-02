Uma descoberta sobre o auxílio-alimentação do MPES

Na semana passada, passou a circular, no WhatsApp, um vídeo apócrifo com críticas à gestão da procuradora-geral de Justiça Luciana Andrade, chefe do MPES. Não vou citar aqui tais críticas, pois podem ser eivadas de desinformação. É preciso checar antes de compartilhar algo.

Mas o que chama a atenção é a estética e a estratégia utilizadas. Parece até coisa da "milícia digital" denunciada pela procuradora-geral no âmbito do "Inquérito das Fake News", que tramita no Supremo Tribunal Federal.

A peça é assinada pelo "Movimento Reage MPES", nas cores verde, amarela e branca. Os integrantes do tal movimento não se revelam.

Até a coluna é citada, na hora em que o vídeo menciona a promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim e o fato de ela ter sido impedida de participar de um grupo de trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Isso eu posso atestar que é verdade.

Mas a promotora, pelo que a coluna apurou, não tem ligação com o núcleo, digamos, "verde e amarelo" do MPES. Ela é considerada progressista.

Para completar, um blog que se apresenta como "um canal de comunicação com os conservadores capixabas", também publicou provocações, em texto, à atual procuradora-geral. A única postagem do blog é essa. E o autor também não se apresenta.

Ano que vem tem eleição para definir o comando do MPES e os bastidores já estão aquecidos.

Ao mirar em Luciana Andrade, que não vai tentar mais um mandato, mas cujo grupo deve lançar um nome na disputa, e mencionar uma possível candidata de oposição, a promotora Maria Clara, o "movimento" pode prejudicar as duas.

Isso porque Maria Clara Mendonça Perim, na avaliação da coluna, não gostaria de ser ligada, ainda que indiretamente e apenas de relance, a esse tipo de trama. E nada indica que ela tenha alguma ligação.

O vídeo mostra que golpes baixos não estão descartados.

