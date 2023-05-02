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A partir de 2025

Câmara de Vitória aprova aumento de salário e de número de vereadores

Dos 14 vereadores presentes na sessão ordinária, dez foram favoráveis à proposta que cria seis novas cadeiras na Câmara e quatro, contrários; já reajuste do subsídio para R$ 17.681,99 foi aprovado em sessão extraordinária
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

02 mai 2023 às 13:28

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 13:28

Câmara de Vitória aprovou, na manhã desta terça-feira (2), o reajuste dos salários de vereadores e o aumento do número de parlamentares na casa de 15 para 21. As mudanças passam a valer a partir de 2025.
Dos 14 vereadores presentes na sessão ordinária, dez foram favoráveis à proposta que cria seis novas cadeiras na Câmara e quatro foram contrários. Ausente devido a questões de saúde, Luiz Emanuel (sem partido) não registrou voto.
Câmara Municipal de Vitória
Câmara Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Como a proposição modifica a Lei Orgânica, a matéria foi votada — e aprovada — em dois turnos. Era necessário que houvesse voto favorável de pelo menos dois terços dos vereadores, ou seja, 10 dos 15 parlamentares.
VOTARAM SIM
  • Aloísio Varejão (PSB) 
  • Anderson Goggi (PP) 
  • André Moreira (Psol) 
  • Dalto Neves (PDT) 
  • Duda Brasil (União) 
  • Karla Coser (PT) 
  • Leonardo Monjardim (Patriota) 
  • Luiz Paulo Amorim (SDD) 
  • Maurício Leite (Cidadania) 
  • Vinícius Simões (Cidadania)
VOTARAM NÃO
  • André Brandino (PSC) 
  • Chico Hosken (Podemos) 
  • Davi Esmael (PSD)
  • Delegado Piquet (Republicanos)
Aumento no número de vereadores em Vitória foi aprovado por 10 votos contra 4
Aumento no número de vereadores em Vitória foi aprovado por 10 votos contra 4 Crédito: Câmara de Vitória/YouTube/Reprodução
A Câmara de Vitória já teve 21 vereadores, mas o número foi reduzido em 2004, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Capital tem o menor número de representantes entre os municípios da Grande Vitória. Na Serra, são 23 atualmente e serão 25 a partir da próxima legislatura. Em Vila Velha, são 17, e, em Cariacica, 19.
Segundo a lei, cidades entre 300 mil e 450 mil habitantes, como é o caso de Vitória, podem ter, no máximo, 23 vereadores.

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Além disso, em sessão extraordinária realizada também nesta terça (2), os parlamentares aprovaram, por 8 votos contra 5, o aumento do subsídio para R$ 17.681,99, na legislatura de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Atualmente, o salário deles é de R$ 8.966,26.
O novo valor é o máximo que vereadores podem receber, de acordo com a Constituição Federal, correspondendo a 60% do salário de deputado estadual (R$ 29.469,99).
VOTARAM SIM
  • Aloísio Varejão (PSB) 
  • Anderson Goggi (PP) 
  • Chico Hosken (Podemos)
  • Dalto Neves (PDT) 
  • Duda Brasil (União)
  • Karla Coser (PT)
  • Luiz Paulo Amorim (SDD) 
  • Maurício Leite (Cidadania)
VOTARAM NÃO
  • André Brandino (PSC)
  • André Moreira (Psol) 
  • Davi Esmael (PSD)
  • Leonardo Monjardim (Patriota) 
  • Vinícius Simões (Cidadania)
Além de Luiz Emanuel, também não houve voto do presidente da Casa, vereador Leandro Piquet (Republicanos).

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