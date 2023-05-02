Câmara de Vitória aprova aumento de salário e de número de vereadores

Câmara de Vitória aprovou, na manhã desta terça-feira (2), o reajuste dos salários de vereadores e o aumento do número de parlamentares na casa de 15 para 21. As mudanças passam a valer a partir de 2025.

Dos 14 vereadores presentes na sessão ordinária, dez foram favoráveis à proposta que cria seis novas cadeiras na Câmara e quatro foram contrários. Ausente devido a questões de saúde, Luiz Emanuel (sem partido) não registrou voto.

Câmara Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Como a proposição modifica a Lei Orgânica, a matéria foi votada — e aprovada — em dois turnos . Era necessário que houvesse voto favorável de pelo menos dois terços dos vereadores, ou seja, 10 dos 15 parlamentares.

VOTARAM SIM

Aloísio Varejão (PSB)

Anderson Goggi (PP)

André Moreira (Psol)

Dalto Neves (PDT)

Duda Brasil (União)

Karla Coser (PT)

Leonardo Monjardim (Patriota)

Luiz Paulo Amorim (SDD)

Maurício Leite (Cidadania)

Vinícius Simões (Cidadania)

VOTARAM NÃO

André Brandino (PSC)

Chico Hosken (Podemos)

Davi Esmael (PSD)

Delegado Piquet (Republicanos)

Aumento no número de vereadores em Vitória foi aprovado por 10 votos contra 4 Crédito: Câmara de Vitória/YouTube/Reprodução

A Câmara de Vitória já teve 21 vereadores, mas o número foi reduzido em 2004, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . A Capital tem o menor número de representantes entre os municípios da Grande Vitória. Na Serra, são 23 atualmente e serão 25 a partir da próxima legislatura. Em Vila Velha, são 17, e, em Cariacica, 19.

Segundo a lei, cidades entre 300 mil e 450 mil habitantes, como é o caso de Vitória, podem ter, no máximo, 23 vereadores.

Aumento de salários a partir de 2025

Além disso, em sessão extraordinária realizada também nesta terça (2), os parlamentares aprovaram, por 8 votos contra 5, o aumento do subsídio para R$ 17.681,99, na legislatura de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Atualmente, o salário deles é de R$ 8.966,26.

O novo valor é o máximo que vereadores podem receber, de acordo com a Constituição Federal, correspondendo a 60% do salário de deputado estadual (R$ 29.469,99).

VOTARAM SIM

Aloísio Varejão (PSB)

Anderson Goggi (PP)

Chico Hosken (Podemos)

Dalto Neves (PDT)

Duda Brasil (União)

Karla Coser (PT)

Luiz Paulo Amorim (SDD)

Maurício Leite (Cidadania)

VOTARAM NÃO

André Brandino (PSC)

André Moreira (Psol)

Davi Esmael (PSD)

Leonardo Monjardim (Patriota)

Vinícius Simões (Cidadania)