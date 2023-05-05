Vereador de Vitória é notificado em presídio após tentativa frustrada

Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24 Crédito: Redes sociais

Na tarde desta sexta-feira (5), servidores da Câmara de Vitória voltaram à Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana, para notificar o vereador Armandinho Fontoura (sem partido), que responde a um processo de cassação do mandato na Corregedoria do Legislativo municipal. Desta vez, deu certo, mas não como, possivelmente, os servidores imaginavam.

O parlamentar não assinou o documento. A diretora da unidade recebeu a notificação e deu ciência a Armandinho. O advogado Carlos Zaganelli, que esteve com o vereador em seguida, confirmou à coluna que o cliente leu os termos.

A Câmara, por sua vez, considera que a notificação foi cumprida e o prazo de dez dias para a defesa se manifestar começa na próxima segunda-feira (8).

Armandinho é acusado pelo Ministério Público Estadual de integrar uma "milícia digital" com o objetivo de atacar as instituições da República.

Na Câmara de Vitória, ele foi alvo de uma conturbada representação por quebra de decoro parlamentar devido a discursos imputando falsamente crimes a autoridades, à prisão de uma pessoa que assistia à sessão plenária, entre outras questões.

O corregedor-geral da Câmara, Leonardo Monjardim (Patriota), solicitou, ainda no último dia 18, que a Presidência da Casa enviasse um servidor ao presídio.

VEREADOR NÃO QUIS QUE SERVIDOR ENTRASSE NA CELA

O advogado Fernando Dilen, que defende Armandinho Fontoura na Corregedoria, afirmou à coluna que a assinatura do vereador na notificação é irrelevante, uma vez que ele já tem advogado constituído no procedimento, o próprio Dilen. E que a defesa aguardava apenas receber os autos, embora o processo seja público.

Carlos Zaganelli, que também atua na defesa do vereador, em outros processos, esteve na penitenciária na tarde desta sexta e contou à coluna que, na quinta, os servidores da Câmara insistiram para entrar na cela do parlamentar, para testemunhar a assinatura dele no documento.

Como apenas oficiais de Justiça têm essa prerrogativa, a direção do presídio informou que, embora incomum, até poderia permitir a entrada de um servidor do Legislativo municipal, mas apenas com a anuência do preso.

Armandinho, no entanto, não consentiu. Não queria ser visto pelos servidores. E eles tampouco deixaram o documento aos cuidados da direção da unidade prisional. Nada feito.

Nesta sexta, os funcionários do Legislativo, mais uma vez, quiseram entrar na cela. Armandinho, de novo, recusou-se. Mas a notificação e a representação foram deixadas aos cuidados da diretora da penitenciária, que assinou um termo de recebimento e levou os papéis ao vereador.

Armandinho leu os textos. Zaganelli, depois, repassou os pontos da acusação com ele.