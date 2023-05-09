Deputado multado em blitz já fez teste do bafômetro. E o resultado?

Lucas Polese sempre teve participação ativa nos atos em favor de Bolsonaro Crédito: Instagram

O teste aconteceu após a colisão do automóvel de Lucas Polese com uma moto. À ocasião, o motociclista ficou com muitas dores e foi levado ao hospital para que fossem verificadas as condições de saúde dele.

De acordo com o que a coluna apurou, Polese teria sido convidado a soprar o bafômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Em seguida, o então futuro deputado foi ao hospital verificar se o motociclista precisava de algo.

No sábado (6) de madrugada, na Praia do Canto , o parlamentar bolsonarista foi multado em uma blitz da Lei Seca, com o carro oficial da Assembleia Legislativa. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e, por isso, teve que chamar outro condutor para levar o carro.

Como informou a colunista Letícia Gonçalves , Polese apresentava “odor etílico”, segundo consta do auto de infração emitido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Polese foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro, procedimento que, segundo a lei, é infração gravíssima. Além de multa de R$ 2,9 mil, as penalidades incluem a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Em nota, o deputado alegou que estava com o carro oficial durante a madrugada pois cumpria “agendas diplomáticas” relacionadas ao mandato.

No texto que enviou à imprensa, ele insinua que a ação policial pode configurar uma retaliação política contra ele por parte do governo do Estado