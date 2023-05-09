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Leonel Ximenes

Deputado multado em blitz já fez teste do bafômetro. E o resultado?

Bolsonarista Lucas Polese foi notificado no sábado, em Vitória, por não se submeter ao teste; ele dirigia um carro oficial da Assembleia

Públicado em 

09 mai 2023 às 10:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lucas Polese sempre teve participação ativa nos atos em favor de Bolsonaro
Lucas Polese sempre teve participação ativa nos atos em favor de Bolsonaro Crédito: Instagram
Muito antes de ser “famoso”, o deputado estadual bolsonarista Lucas Polese (PL), que se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado quando dirigia um carro oficial da Assembleia na madrugada de sábado (6), na Praia do Canto, se submeteu ao teste de alcoolemia após um acidente, em dezembro de 2016, em Colatina. E qual foi o resultado?
O teste aconteceu após a colisão do automóvel de Lucas Polese com uma moto. À ocasião, o motociclista ficou com muitas dores e foi levado ao hospital para que fossem verificadas as condições de saúde dele.
De acordo com o que a coluna apurou, Polese teria sido convidado a soprar o bafômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Em seguida, o então futuro deputado foi ao hospital verificar se o motociclista precisava de algo.

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No sábado (6) de madrugada, na Praia do Canto, o parlamentar bolsonarista foi multado em uma blitz da Lei Seca, com o carro oficial da Assembleia Legislativa. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e, por isso, teve que chamar outro condutor para levar o carro.
Como informou a colunista Letícia Gonçalves, Polese apresentava “odor etílico”, segundo consta do auto de infração emitido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.
Polese foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro, procedimento que, segundo a lei, é infração gravíssima. Além de multa de R$ 2,9 mil, as penalidades incluem a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

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Em nota, o deputado alegou que estava com o carro oficial durante a madrugada pois cumpria “agendas diplomáticas” relacionadas ao mandato.
No texto que enviou à imprensa, ele insinua que a ação policial pode configurar uma retaliação política contra ele por parte do governo do Estado.
“É de conhecimento público e notório as denúncias que tenho feito e a batalha que tenho travado contra a alta cúpula da segurança pública do governo e, por isso, tenho redobrado os meus cuidados por receio de retaliações, tramas e perseguições típicas do mundo político, dedicando minha rotina inteiramente ao mandato”, escreveu Polese.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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