Deputado multado em blitz já fez teste do bafômetro. E o resultado?

O teste aconteceu após a colisão do automóvel de Lucas Polese com uma moto. À ocasião, o motociclista ficou com muitas dores e foi levado ao hospital para que fossem verificadas as condições de saúde dele.
De acordo com o que a coluna apurou, Polese teria sido convidado a soprar o bafômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Em seguida, o então futuro deputado foi ao hospital verificar se o motociclista precisava de algo.
No sábado (6) de madrugada, na Praia do Canto
, o parlamentar bolsonarista foi multado em uma blitz da Lei Seca, com o carro oficial da Assembleia Legislativa. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e, por isso, teve que chamar outro condutor para levar o carro.
Polese foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro, procedimento que, segundo a lei, é infração gravíssima. Além de multa de R$ 2,9 mil, as penalidades incluem a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
Em nota, o deputado alegou que estava com o carro oficial durante a madrugada pois cumpria “agendas diplomáticas” relacionadas ao mandato.
No texto que enviou à imprensa, ele insinua que a ação policial pode configurar uma retaliação política contra ele por parte do governo do Estado
.
“É de conhecimento público e notório as denúncias que tenho feito e a batalha que tenho travado contra a alta cúpula da segurança pública do governo e, por isso, tenho redobrado os meus cuidados por receio de retaliações, tramas e perseguições típicas do mundo político, dedicando minha rotina inteiramente ao mandato”, escreveu Polese.