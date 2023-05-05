Antigos desafetos políticos, deputados "do alto clero" retomam relação no ES

Um aplauso, ainda que virtual, parece ser o sinal mais eloquente da retomada da relação política do deputado Marcelo Santos
(Podemos), presidente da Assembleia Legislativa, com Theodorico Ferraço
(PP), ex-presidente da Ales e parlamentar mais antigo da Casa.
O processo de distensão começou na manhã desta sexta-feira (5), quando Marcelo, em um vídeo postado em suas redes sociais, disse que estava visitando Cachoeiro
, que, além do rei Roberto Carlos, também é terra de outras personalidades. Ele cita Theodorico Ferraço, seu antigo desafeto, além de outras pessoas.
Ferração parece que curtiu a lembrança de Marcelo Santos. Em seus stories no Instagram, publicou o vídeo do antigo rival e ainda um avatar aplaudindo o atual presidente da Assembleia.
“Não tenho nada de pessoal com o Marcelo, o problema era político”, resume Ferraço, que elogia a atitude do ex-rival: “Agradeço a gentileza, fiquei muito feliz com menção ao meu nome. Sou um homem de paz e amor; de guerra, já basta a da Rússia com a Ucrânia
”, compara.
Os ânimos entre os dois deputados começaram a ficar estremecidos, principalmente, durante o processo de sucessão para a presidência da Assembleia
, em 2017, quando Marcelo Santos apoiou a candidatura do então deputado Erick Musso para o comando da Casa. Ferraço, que também almejava continuar na presidência, ficou insatisfeito com essa articulação e Erick acabou eleito.