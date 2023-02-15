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Leonel Ximenes

Conheça o único deputado que não usa carro oficial da Assembleia do ES

Parlamentar que não usava o veículo na legislatura passada agora aceitou a mordomia; veja a lista completa nesta matéria

Públicado em 

15 fev 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O carro oficial da Assembleia utilizado por Majeski
O carro oficial  na garagem da Assembleia em 2021 Crédito: Foto do leitor
Apenas um dos 30 dos deputados estaduais da nova legislatura que começou em 1º de fevereiro não está utilizando o carro oficial da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Quem abriu mão da mordomia desta vez é o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), que cumpre seu primeiro mandato na Casa (veja aqui a relação oficial dos deputados que usam o veículo).
Reeleito para mais quatro anos de mandato, Fabrício Gandini (Cidadania), que não aceitou o veículo pago com o dinheiro do povo na legislatura passada (2020-2023), agora resolveu pegar carona na mordomia.
"Tem dois motivos para eu fazer o uso do carro oficial nesta legislatura. Primeiro, o meu objetivo, ao abrir mão do veículo no último mandato, foi economizar para devolver os recursos para a educação, mais especificamente para o Colégio Estadual. Durante os últimos quatro anos, isso não ocorreu. Abri mão do aluguel e de todas as cotas, inclusive a de gasolina, mas não vi os resultados”, afirma Gandini.

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“Além disso, meu mandato sofreu um processo de interiorização muito grande. Minha relação era mais forte com a cidade de Vitória. Hoje, também tenho ações importantes em Pinheiros, no Norte, e em Muniz Freire, no Sul, por exemplo. Por isso, senti a necessidade de um veículo para melhor exercer o mandato."

NA LEGISLATURA PASSADA, TRÊS NÃO USAVAM O VEÍCULO

Nos quatro anos anteriores, além de Gandini, também não aceitaram o carro oficial da Ales os deputados estaduais Hércules Silveira e Carlos Von - ambos não foram reeleitos.

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O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (Podemos), utiliza dois veículos oficiais. Um para o uso do seu mandato de parlamentar e o outro para as atividades institucionais da presidência do Legislativo capixaba.
Segundo informações da assessoria da Assembleia, cada Corolla GLI à disposição dos parlamentares custa R$ 2.909,23, por mês. O contrato de aluguel dos veículos vai até o dia 4 de maio deste ano.

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Correção

23/02/2023 - 11:21
Na primeira versão desta matéria, foi informado que apenas um dos 29 deputados não está utilizando o carro oficial. O correto é um entre os 30 deputados da Assembleia Legislativa.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Fabrício Gandini Marcelo Santos
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