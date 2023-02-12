Sambão teve rivais se abraçando, animal estranho na pista e "carteirada"

Da direita para a esquerda, Luciano Rezende, Lorenzo Pazolini, Arnaldinho Borgo e Eugênio Ricas Crédito: PMV

CARANGUEJO APLAUDIDO

Enquanto a Novo Império se aproximava, o guruçá cruzou a avenida, correndo, e arrancou sorrisos e aplausos de quem estava ali perto.

ELE QUER É SE DIVERTIR

Caranguejo guruçá na pista do Sambão Crédito: Foto do leitor

O bicho se arriscou a ser esmagado ou recolhido para o almoço dominical, mas parece que o carnaval está acima de tudo (sem querer repetir o chavão daquele senhor que está em Orlando, tá?). Paz.

NOVOS AMIGOS

Foi o carnaval da reconciliação. Na véspera, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) já havia posado para fotos com o governador Casagrande (PSB), seu rival na política. Neste sábado, o clima de paz e amor invadiu novamente o Sambão e levou o mesmo Pazolini a abraçar e tirar fotos com Luciano Rezende, seu antecessor na PMV. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, também estava em clima de confraternização.

MÃE, A RAINHA

A cerimônia de entrega das chaves à Família Real do Carnaval de Vitória não teve a presença do governador. Mas o motivo foi supernobre: Casagrande estava escalado pela família para cuidar da mãe dele, dona Ana. Mãe é mãe, e nada nem ninguém é mais importante que essa doce criatura que Deus nos deu. Saudades eternas da minha.

DEPOIS DA OBRIGAÇÃO, A FESTA

Depois de cumprida a tarefa de bom filho, o governador foi ao Sambão e tirou fotos e abraçou todo mundo, inclusive Pazolini.

CRISE? QUE CRISE?

Na cerimônia de entrega das chaves, o deputado estadual Denninho Silva (UB) era uma alegria só. Mostrou sua carteira de parlamentar para alguns amigos, em plena passarela do samba, mas um detalhe chamou a atenção: a carteira de Sua Excelência e$tava bem robu$ta: “É para uma necessidade”, correu para explicar o inquieto deputado.

PALCO POLÍTICO

A entrega das chaves da cidade tradicionalmente atrai muitos políticos. Neste ano não foi diferente. Além de Pazolini e Denninho, compareceram à cerimônia o presidente da Assembleia, Marcelo Santos (com a camisa da Boa Vista da sua Cariacica) e os deputados Tyago Hoffmann e Dary Pagung.

BONS DE TERNO E GRAVATA

Como sambistas, todos são excelentes… parlamentares.

UM MINUTO DE SILÊNCIO

Um minuto de silêncio em homenagem ao jovem morto no Sambão durante o ensaio técnico da MUG, no dia 2 de fevereiro Crédito: Leonel Ximenes

Mas a cerimônia típica do Carnaval teve também seu momento de emoção e de justa homenagem ao jovem Pedro Henrique Crizanto, que foi assassinado em pleno Sambão durante o ensaio técnico da MUG, no dia 2 de fevereiro.

QUEREMOS PAZ!

No final, o locutor oficial da festa pediu aplausos para a paz. E o povo no Sambão aplaudiu.

E SEGURANÇA TAMBÉM!

Por falar nisso, a segurança da festa estava reforçada. Havia policiais militares e civis, bombeiros e guardas municipais em toda a parte. A coluna constatou que desde a Praça Oito, no Centro de Vitória, viaturas da PM e da Guarda estavam a postos no trajeto até o Sambão do Povo. Poderia ser todos os dias, né? O povo merece.

OLHA A PF AÍ, GENTE!

Um dos mais animados da festa era o superintendente da Polícia Federal no ES, Eugênio Ricas. Muito à vontade entre políticos e o povo (não necessariamente nesta ordem), o chefão da PF chegou a acompanhar Pazolini na pista do desfile. Só faltou arriscar uns passinhos de samba. Mas quem sabe no ano que vem.

CARNAVAL CHOCANTE

Uma estrutura metálica, bem pertinho do camarote das Ligas das Escolas de Samba, estava dando choque em algumas pessoas. A PMV chamou técnicos para aterrar os fios e corrigir o problema.

PAIXÃO PELO SAMBA

Apaixonada pelo Carnaval, a radialista Tina Moreira comemora este ano 30 anos de cobertura do desfile das escolas de samba de Vitória.

ELOGIO DE CARIOCA

O tuíte de Luiz Antonio Simas Crédito: Redes sociais

O desfile no Sambão cresceu tanto e alcançou uma importância jamais vista que o historiador e pesquisador Luiz Antônio Simas tuitou que iria acompanhar, pela TV, a festa no Sambão do Povo. Autor de dezenas de livros sobre samba, carnaval, cultura popular e futebol, Simas é um dos jurados do Estandarte de Ouro do jornal O Globo (RJ).

AMOR NA PASSARELA

Componente da Piedade leva cesto com flores vermelhas Crédito: Leonel Ximenes

Primeira escola a desfilar neste sábado, a Piedade trouxe dois integrantes carregando um cesto de rosas vermelhas que foram oferecidas ao público. Gesto fofo.

O FUTURO DO SAMBA

Diretor de bateria mirim da Piedade Crédito: Leonel Ximenes

A tradicional escola de samba de Vitória também apresentou um mestre de bateria mirim, auxiliar do mestre principal.

MANIA DE PERSEGUIÇÃO

Na concentração da Jucutuquara, um locutor reclamava no microfone: “A Jucutuquara está sendo perseguida, a Jucutuquara está sendo perseguida!”. Quem é o perseguidor, meu Deus?

ATRAVESSOU

O corredor de serviço da passarela do samba estava, mais uma vez, repleta de gente sem serviço e em alguns locais havia poças d'água no chão, atrapalhando o trabalho dos profissionais de imprensa.

ALÔ, TURISMO!

De um motorista de táxi de Vitória comentando com o passageiro: “A cidade bem que poderia ter um evento desse tipo todo mês. O movimento está excelente”.

FANTASIA

Delegado Piquet e vereadores de Vitória Crédito: Redes sociais

Leandro Piquet, o novo presidente da Câmara de Vitória, reuniu, na sexta-feira (10), um bloco de vereadores e disse que estava fiscalizando os preparativos do carnaval no Sambão. Dalton Neves, Paulo Amorim e Leonardo Monjardim formavam a comissão de frente do delegado.

NÃO FOI CASO DE POLÍCIA

Como a coluna mostrou neste sábado (11), a harmonia voltou entre o prefeito Pazolini e o governador Casagrande, que posaram para fotos na primeira noite de desfile no Sambão. “Mas se a harmonia desandasse, o chefe da Casa Militar, coronel Aguiar, estava lá por perto”, ironizou uma fonte.

EMBAIXADORA DO ES

Numa reportagem do Jornal Hoje sobre o crescimento do setor de serviços no Brasil, um casal carioca foi entrevistado na Rodoviária do Rio de Janeiro. A mulher, animadíssima, disse que estava embarcando para desfilar pela MUG no Carnaval de Vitória.

EMBAIXADORA DO ES 2

A sambista, generosa, explicou ao repórter da TV Globo que o desfile na capital capixaba é realizado uma semana antes do Carnaval no restante do país.

CORRIDA DO OURO

Na primeira noite do desfile, na sexta (10), o bloco dos aplicativos fez sua festa particular. Leitor da coluna pagou quase R$ 60 por uma corrida próximo à rodoviária de Vitória até Fradinhos.

ALÔ, POMBA DA PAZ!