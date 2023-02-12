Carnaval de Vitória atrai público animado até de outros países

Arquibancada do Sambão do Povo ficou lotada e animação era geral Crédito: Carlos Alberto Silva

A segunda noite de destiles das escolas de samba de Vitória foi de muita animação, com arquibancadas e camarotes lotados. O público cantava os sambas-enredos e vibrava à medida que as agremiações desfilavam pela avenida. O sucesso é tanto que este ano contou com participantes da China, Canadá e Rio de Janeiro. Além disso, não faltou animação dos foliões capixabas. Teve até quem aproveitasse a noite com o filho no colo.

Susam Xuã veio à trabalho ao Espirito Santo com um grupo de 15 chineses Crédito: Diná Sanchotene

Susam Xuã veio a trabalho ao Espirito Santo com um grupo de 15 chineses. Ela contou que, pela primeira vez, assistiu a um desfile de escola de samba, mas pretende voltar. "Muito legal. Estamos adorando o carnaval. Mais cedo, estávamos em Pedra Azul e também fomos muito bem recebidos. Quero voltar ano que vem", disse.

A canadense Ashika Malla veio com o noivo, Pedro Luiz Crédito: Felipe Sena

No Brasil pela primeira vez, a canadense Ashika Malla veio com o noivo, Pedro Luiz, que é capixaba, ver um desfile de carnaval. "Eu nunca vi nada assim antes. É lindo!", elogiou Ashika. "Pretendo voltar mais e ficar de vez em Vitória", completou.

Jessica Carvalho, 29, veio com a família inteira, inclusive, sua filha de um ano e seis meses Crédito: Diná Sanchotene

Jessica Carvalho, 29, estava na arquibancada do Sambão com a família inteira, inclusive com a filha de um ano e seis meses. "A gente dá um jeito. Quando ficar muito tarde, o pai vai vir buscar. Mas a gente trouxe de tudo: lanches, sucos e refrigerantes", contou.

Gestora de contas, empresaria e apaixonada pelo carnaval, a carioca Priscila Oliveira Crédito: Felipe Sena

Gestora de contas, empresaria e apaixonada pelo carnaval, a carioca Priscila Oliveira, de 33 anos, mora há um ano no Espírito Santo. Ela, que contou já ter ido diversas vezes aos desfiles no Rio de Janeiro, elogiou a folia em Vitória. "A estrutura do carnaval daqui é excelente. Já fui várias vezes no carnaval do Rio que, claro, é maior. Mas o carnaval capixaba está de parabéns", destacou.

Neiva Valente, Laura pagio, Graça simões santos e Ana maria germano Crédito: Felipe Sena

A dor no joelho não desanimou a aposentada Ana Maria Germano, que comemorou 70 anos na sexta-feira (10) e, neste sábado, prestigiou a Jucutuquara, sua escola do coração. Ela conta que precisou da ajuda das amigas Neiva Valente, Graça Simões Santos e Laura Pagio, mas fez questão de vir mesmo assim.

Laura, aliás, também faz aniversário neste domingo (12): completa completa 72 anos, e o encontro serviu como uma comemoração das novas idades.

O casal zenair e jeferson oliveira e a filha Jaqueline Crédito: Diná Sachotene

Zenair e Jeferson Oliveira estão casados há 40 anos e há, pelo menos, 36 comparecem aos desfiles das escolas de samba de Vitória. Pela primeira vez, eles trouxeram a filha Jaqueline Oliveira, de 25 anos. A torcida da família é para a Jucutuquara.

Webrton Gomes Silva e Lawlausemir Gonçalves Crédito: Felipe Sena

O casal Webrton Gomes Silva e Lawlausemir Gonçalves foi para avenida fantasiado dos personagens da mitologia grega Medusa e Perseu. "Perseu só derrotou a Medusa porque ela se apaixonou", conta Webrton. Eles, que são casados há dez anos, moram em Vila Velha e já desfilaram pela Mocidade Unida da Glória (MUG).

Wesley Pereira da Silva, cabeleireiro, e Waldeir Junior Crédito: Diná Sanchotene