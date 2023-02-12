Compositor do samba da Boa Vista, Adnet acompanha desfile pela TV

Compositor do samba da Independente de Boa Vista, com o enredo "Humor tanto riso, oh, quanta alegria... No tom da Canção a Boa Vista Contagia!", o ator e comediante Marcelo Adnet não pôde comparecer ao desfile no Carnaval de Vitória, na madrugada deste domingo (12), no Sambão do Povo. Mas fez questão de postar nas redes sociais uma foto mostrando que estava acompanhando o desempenho da escola pela televisão, através da transmissão da TV Gazeta.
Convidado pelo então carnavalesco da agremiação, Márcio Puluker, de 36 anos, Adnet assina como um dos autores do enredo, da sinopse, do samba e também como diretor artístico da Independente de Boa Vista.
Em entrevista exclusiva ao g1 ES, no início do mês, Adnet contou como foi a aproximação com a escola de samba capixaba.
"Eu conheci o Puluker aqui no Rio de Janeiro, a gente se aproximou e fez algumas atividades juntos. Aí ele falou 'cara, você não tá afim de vir para o Espírito Santo, para a Boa Vista?'. Aí eu expliquei que estava com a agenda super apertada, mas que adoraria fazer parte de alguma maneira, se eu pudesse ajudar", disse Marcelo Adnet, que não veio ao Estado devido a compromissos profissionais relacionados à carreira de ator
Além de Adnet, assinam o samba da Boa Vista mais nove compositores: Alex Magno, Bid Do Cavaco, Ciraninho, Flavinho, Bento, Milton Carvalho, Noca da Portela, Noca Neto e Tinoco.