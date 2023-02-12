Compositor do samba da Boa Vista, Adnet acompanha desfile pela TV

Convidado pelo então carnavalesco da agremiação, Márcio Puluker, de 36 anos, Adnet assina como um dos autores do enredo, da sinopse, do samba e também como diretor artístico da Independente de Boa Vista.

"Eu conheci o Puluker aqui no Rio de Janeiro, a gente se aproximou e fez algumas atividades juntos. Aí ele falou 'cara, você não tá afim de vir para o Espírito Santo, para a Boa Vista?'. Aí eu expliquei que estava com a agenda super apertada, mas que adoraria fazer parte de alguma maneira, se eu pudesse ajudar", disse Marcelo Adnet, que não veio ao Estado devido a compromissos profissionais relacionados à carreira de ator