Conheça a grande surpresa do Sambão do Povo neste Carnaval

Ensaio técnico da escola de samba Pega no Samba no Sambão do Povo, ainda com a iluminação antiga Crédito: Vitor Jubini

O novo sistema de iluminação , com tecnologia que permitirá inovações na avenida, será uma das grandes atrações do desfile das escolas de samba no Sambão do Povo , na noite desta sexta-feira (10) e sábado (11). Uma novidade que deverá impactar o público é que as cores das luzes seguirão as cores da agremiação que está desfilando.

Outro efeito que estará na avenida é que, em determinados momentos, a iluminação “seguirá o ritmo” da bateria da escola. Os testes foram realizados na noite desta quinta-feira (9) na passarela do samba.

Não vai faltar tecnologia e potência na iluminação. Serão utilizados 170 projetores RGBW que oferecem diversidade e precisão no ajuste de cor e luz. Com esse tipo de iluminação é possível criar efeitos e transformar ambientes.

O sistema aplicado às lâmpadas e fitas LED proporciona a iluminação em cores e a chamada dimerização (recurso que permite o controle da intensidade de luz gerada por um equipamento de iluminação) do branco, o que gera um belo efeito.

Haverá, ainda, 120 projetores de 500 W para iluminação da pista de desfile, além dos 60 projetores já existentes. Além disso, serão instalados 80 projetores de 200 W nos circuitos de emergência e 60 projetores de 500 W nos camarotes provisórios para reforço na iluminação da área do evento.