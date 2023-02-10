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Leonel Ximenes

Conheça a grande surpresa do Sambão do Povo neste Carnaval

Testes foram realizados na noite desta quinta-feira (9), véspera do desfile das escolas de acesso

Públicado em 

10 fev 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ensaio técnico da escola de samba Pega no Samba no Sambão do Povo
Ensaio técnico da escola de samba Pega no Samba no Sambão do Povo, ainda com a iluminação antiga Crédito: Vitor Jubini
O novo sistema de iluminação, com tecnologia que permitirá inovações na avenida, será uma das grandes atrações do desfile das escolas de samba no Sambão do Povo, na noite desta sexta-feira (10) e sábado (11). Uma novidade que deverá impactar o público é que as cores das luzes seguirão as cores da agremiação que está desfilando.
Outro efeito que estará na avenida é que, em determinados momentos, a iluminação “seguirá o ritmo” da bateria da escola. Os testes foram realizados na noite desta quinta-feira (9) na passarela do samba.

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Não vai faltar tecnologia e potência na iluminação. Serão utilizados 170 projetores RGBW que oferecem diversidade e precisão no ajuste de cor e luz. Com esse tipo de iluminação é possível criar efeitos e transformar ambientes.
O sistema aplicado às lâmpadas e fitas LED proporciona a iluminação em cores e a chamada dimerização (recurso que permite o controle da intensidade de luz gerada por um equipamento de iluminação) do branco, o que gera um belo efeito.
Haverá, ainda, 120 projetores de 500 W para iluminação da pista de desfile, além dos 60 projetores já existentes. Além disso, serão instalados 80 projetores de 200 W nos circuitos de emergência e 60 projetores de 500 W nos camarotes provisórios para reforço na iluminação da área do evento.

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A manutenção ocorrerá em 24 projetores de 1.000 W instalados nas torres existentes sobre as arquibancadas. No total, serão 344 projetores a LED para iluminação do local de desfile com 160.000 W de potência instalada. Já nas vias adjacentes, serão instalados projetores LED com 30.000 W de potência.
Se depender da iluminação, o Carnaval de Vitória será 10, nota 10!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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