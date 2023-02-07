Enredo da MUG, Colatina está se preparando para outro Carnaval

A poderosa Mocidade Unida da Glória (MUG)
vai homenagear Colatina no Sambão do Povo com o enredo “A Caminho das Terras do Sol Poente”, mas a prefeitura está se preparando para outro Carnaval, o de 2024, que será retomado na cidade depois de seis anos de paralisação.
Por sinal, a Prefeitura de Colatina
diz que não está bancando financeiramente a escola de samba de Vila Velha, apesar da homenagem à Princesinha do Norte na avenida.
O último Carnaval na cidade do Noroeste do Estado foi realizado em 2017, mas a partir daí o então prefeito Sérgio Meneguelli
desistiu de promover a festa alegando que iria utilizar os recursos financeiros do município em outros setores.
“O Carnaval de 2024 será de todos os ritmos. Vamos voltar com as tradicionais escolas de samba do município, para desfilar na Avenida Beira-Rio. Também vamos retomar o carnaval dos blocos com marchinhas e bandinhas para as famílias. E teremos também os grupos folclóricos de Colatina desfilando”, antecipa a assessoria do prefeito Guerino Balestrassi.
Os primeiros passos concretos para a volta do Carnaval em Colatina
serão retomados na semana que vem, com uma reunião da prefeitura com as escolas de samba da cidade.
A previsão é a de que a escola comece a desfilar às 2h48, de acordo com a Liga das Escolas de Samba
do Grupo Especial (Liesge). O intérprete oficial da representante de Vila Velha
é Ricardinho da MUG.