Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Enredo da MUG, Colatina está se preparando para outro Carnaval

Prefeitura diz que não está ajudando financeiramente o desfile da escola de samba de Vila Velha no Sambão do Povo

Públicado em 

07 fev 2023 às 12:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Colatina 100 anos: de uma vila à maior cidade do Noroeste capixaba
Colatina terá de volta seu carnaval em 2024, promete a prefeitura Crédito: Divulgação
A poderosa Mocidade Unida da Glória (MUG) vai homenagear Colatina no Sambão do Povo com o enredo “A Caminho das Terras do Sol Poente”, mas a prefeitura está se preparando para outro Carnaval, o de 2024, que será retomado na cidade depois de seis anos de paralisação.
Por sinal, a Prefeitura de Colatina diz que não está bancando financeiramente a escola de samba de Vila Velha, apesar da homenagem à Princesinha do Norte na avenida.
O último Carnaval na cidade do Noroeste do Estado foi realizado em 2017, mas a partir daí o então prefeito Sérgio Meneguelli desistiu de promover a festa alegando que iria utilizar os recursos financeiros do município em outros setores.

Veja Também

Preparem os abadás: Vital 2023 já tem data e local definidos

ES terá novo shopping com investimento de mais de R$ 250 milhões

“O Carnaval de 2024 será de todos os ritmos. Vamos voltar com as tradicionais escolas de samba do município, para desfilar na Avenida Beira-Rio. Também vamos retomar o carnaval dos blocos com marchinhas e bandinhas para as famílias. E teremos também os grupos folclóricos de Colatina desfilando”, antecipa a assessoria do prefeito Guerino Balestrassi.
Os primeiros passos concretos para a volta do Carnaval em Colatina serão retomados na semana que vem, com uma reunião da prefeitura com as escolas de samba da cidade.

MUG SERÁ A QUINTA ESCOLA A DESFILAR NO SÁBADO

A MUG, que promete contar no Sambão a história da emancipação de Colatina, o polo industrial da moda e o conhecido pôr do sol da cidade, será a quinta escola a entrar na avenida neste sábado (11), no dia em que desfilam as agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória.

Veja Também

Supermercados no ES se unem para faturar R$ 1,2 bilhão em 2023

A previsão é a de que a escola comece a desfilar às 2h48, de acordo com a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). O intérprete oficial da representante de Vila Velha é Ricardinho da MUG.

Veja Também

Agora vai? A tão sonhada Rodoviária de Linhares já tem data para ser inaugurada

Revista nacional destaca paraíso no ES: “Melhor café do país”

Idoso Folia: cidade do ES terá carnaval de rua só para os idosos

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Colatina Sambão do Povo Vila Velha Carnaval no ES Mocidade Unida da Glória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados