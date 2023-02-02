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Leonel Ximenes

Idoso Folia: cidade do ES terá carnaval de rua só para os idosos

Festa, que será realizada pela primeira vez no município, terá marchinhas e músicas de antigos carnavais

Públicado em 

02 fev 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Idosos de Linhares ensaiam para o Idoso Folia
Idosos de Linhares ensaiam para o Idoso Folia Crédito: PML
A magia dos antigos carnavais será resgatada no próximo dia 9, em Linhares, com um carnaval de rua para pessoas idosas. O 1º Idoso Folia Vivenciarte, promovido pela Secretaria Municipal de Ação Social, deve reunir pelo menos 300 veteranos foliões, mas pode chegar a 500 pessoas, segundo a administração municipal, com a adesão dos “menos experientes”.
Ao ritmo das inesquecíveis marchinhas e de músicas antigas de carnaval, tudo comandado por um minitrio elétrico, os idosos assistidos pelo CRAS do município vão concorrer também ao título de melhor fantasia entre os foliões.

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O cortejo sai às 17h e o ponto de apoio será na esquina da Avenida Augusto Pestana com a Rui Barbosa, atrás da sede da prefeitura.
Folionas ensaiam a coreografia que vão mostrar na avenida no próximo dia 9 em Linhares
Folionas ensaiam a coreografia que vão mostrar na avenida no próximo dia 9 Crédito: Felipe Reis
A prefeitura promete mobilizar um grande aparato para dar apoio aos vovôs e vovós bons de samba. Vão acompanhá-los agentes da Guarda Civil Municipal e de trânsito, ambulância e equipe médica, além dos profissionais da assistência social da Prefeitura de Linhares.
Quem não gosta de samba…

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carnaval idosos Linhares Música Carnaval no ES
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