Idoso Folia: cidade do ES terá carnaval de rua só para os idosos

Idosos de Linhares ensaiam para o Idoso Folia Crédito: PML

A magia dos antigos carnavais será resgatada no próximo dia 9, em Linhares, com um carnaval de rua para pessoas idosas. O 1º Idoso Folia Vivenciarte, promovido pela Secretaria Municipal de Ação Social, deve reunir pelo menos 300 veteranos foliões, mas pode chegar a 500 pessoas, segundo a administração municipal, com a adesão dos “menos experientes”.

Ao ritmo das inesquecíveis marchinhas e de músicas antigas de carnaval, tudo comandado por um minitrio elétrico, os idosos assistidos pelo CRAS do município vão concorrer também ao título de melhor fantasia entre os foliões.

O cortejo sai às 17h e o ponto de apoio será na esquina da Avenida Augusto Pestana com a Rui Barbosa, atrás da sede da prefeitura.

Folionas ensaiam a coreografia que vão mostrar na avenida no próximo dia 9 Crédito: Felipe Reis

A prefeitura promete mobilizar um grande aparato para dar apoio aos vovôs e vovós bons de samba. Vão acompanhá-los agentes da Guarda Civil Municipal e de trânsito, ambulância e equipe médica, além dos profissionais da assistência social da Prefeitura de Linhares.