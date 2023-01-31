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Leonel Ximenes

Após climão, Pazolini diz que vai chamar Casagrande para o Carnaval

Prefeito de Vitória e governador evitaram ficar perto um do outro no ano passado no Sambão do Povo

Públicado em 

31 jan 2023 às 18:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Renato Casagrande e Lorenzo Pazolini se cumprimentam
Renato Casagrande e Lorenzo Pazolini: harmonia no samba Crédito: Amarildo
Este ano não vai ser igual àquele que passou no Sambão do Povo. É que, desta vez, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) promete convidar oficialmente o governador Renato Casagrande (PSB) para a abertura do desfile das escolas de samba de 2023, no Sambão do Povo.
E o convite do prefeito, rival político do governador, vai além: segundo a coluna apurou, Pazolini também quer a participação do chefe do executivo estadual na entrega das chaves da cidade ao Rei Momo e à corte do samba.
Nada parecido com o que ocorreu no ano passado, marcado por um clima de constrangimento no Sambão do Povo. Casagrande, diferentemente da tradição, não apareceu na cerimônia de entrega das chaves da cidade.

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Naquela ocasião, o governador não compareceu por não ter sido convidado pela Prefeitura de Vitória para a solenidade, conforme apurou a coluna.
No ano passado, a cerimônia tradicional de abertura do Carnaval no Sambão teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), que não se desgrudou do seu aliado, o prefeito Lorenzo Pazolini.

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Ambos mantiveram-se a uma distância razoável um do outro, no corredor da passarela do samba, e evitaram se cumprimentar. Pazolini ocupava o lado leste, o do camarote da PMV, enquanto Casagrande ficava mais pelos lados do oeste, próximo ao camarote do Banestes, o banco do Estado.
Mas, desta vez, parece que a harmonia e a evolução vão voltar com tudo à passarela. Que o prefeito e o governador não deixem o samba atravessar na avenida. O povo quer alegria. E viva o carnaval!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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