Após climão, Pazolini diz que vai chamar Casagrande para o Carnaval

Este ano não vai ser igual àquele que passou no Sambão do Povo. É que, desta vez, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) promete convidar oficialmente o governador Renato Casagrande (PSB) para a abertura do desfile das escolas de samba de 2023
, no Sambão do Povo.
E o convite do prefeito, rival político do governador, vai além: segundo a coluna apurou, Pazolini também quer a participação do chefe do executivo estadual na entrega das chaves da cidade ao Rei Momo e à corte do samba.
Naquela ocasião, o governador não compareceu por não ter sido convidado pela Prefeitura de Vitória para a solenidade, conforme apurou a coluna.
No ano passado, a cerimônia tradicional de abertura do Carnaval no Sambão teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa
, Erick Musso (Republicanos), que não se desgrudou do seu aliado, o prefeito Lorenzo Pazolini.
Realizado no mês de abril de 2022, por causa da pandemia de Covid-19
, o desfile no Sambão foi marcado pelo clima de visível constrangimento entre o prefeito da Capital e o governador do Estado.
Ambos mantiveram-se a uma distância razoável um do outro, no corredor da passarela do samba, e evitaram se cumprimentar. Pazolini ocupava o lado leste, o do camarote da PMV, enquanto Casagrande ficava mais pelos lados do oeste, próximo ao camarote do Banestes
, o banco do Estado.
Mas, desta vez, parece que a harmonia e a evolução vão voltar com tudo à passarela. Que o prefeito e o governador não deixem o samba atravessar na avenida. O povo quer alegria. E viva o carnaval!