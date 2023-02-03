MUG canta a tradição e a modernidade de Colatina; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Minha MUG vai brilhar
Na imagem mais perfeita
Vou te levar, onde a luz do sol se deita
A lua do Leão que ilumina
O céu de Colatina
Vou embarcar
Atenção, que o tempo é passageiro
Nessa viagem, minha fé é a bagagem
No meu bilhete, lembranças no roteiro
História de luta, bravura e vitória
Sob a influência das raças
Vai meu sonho na maria fumaça
O progresso ecoou em tantas estações
Revoltas e revoluções
Pra renascer e prosperar
Fortalecer, emancipar
No aroma do café, nasce um rebanho mais forte
Nó na madeira, minha Princesinha do Norte
Era industrial
Vai costurando e modelando o arremate
O alfaiate assim te fez a capital
Da moda capixaba
A arte é engrenagem desse caldeirão
Imenso relicário, sagrado coração
Vem ver, estive lá e lembrei de você
Tanta beleza, embargou a minha voz
O Eldorado de todos nós
Veja os sambas-enredos do Carnaval de Vitória 2023
► Piedade canta força e resistência de São Benedito; ouça o samba-enredo
► Jucutuquara canta a vinda de nordestinos para o ES; ouça o samba-enredo
► Atual campeã, Novo Império canta majestades e coroas; ouça o samba-enredo
► Boa Vista canta que sorrir é resistir; ouça o samba-enredo
► Andaraí canta a força e a cultura do sertão; ouça o samba-enredo
► Chegou O Que Faltava busca o tesouro perdido; ouça o samba-enredo