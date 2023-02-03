MUG canta a tradição e a modernidade de Colatina; ouça o samba-enredo

Minha MUG vai brilhar

Na imagem mais perfeita

Vou te levar, onde a luz do sol se deita

A lua do Leão que ilumina

O céu de Colatina



Vou embarcar

Atenção, que o tempo é passageiro

Nessa viagem, minha fé é a bagagem

No meu bilhete, lembranças no roteiro

História de luta, bravura e vitória

Sob a influência das raças

Vai meu sonho na maria fumaça

O progresso ecoou em tantas estações

Revoltas e revoluções



Pra renascer e prosperar

Fortalecer, emancipar

No aroma do café, nasce um rebanho mais forte

Nó na madeira, minha Princesinha do Norte



Era industrial

Vai costurando e modelando o arremate

O alfaiate assim te fez a capital

Da moda capixaba

A arte é engrenagem desse caldeirão

Imenso relicário, sagrado coração

Vem ver, estive lá e lembrei de você

Tanta beleza, embargou a minha voz

O Eldorado de todos nós