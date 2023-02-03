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MUG canta a tradição e a modernidade de Colatina; ouça o samba-enredo

O Leão da Glória vai contar no Carnaval 2023 sobre a emancipação, o polo industrial da moda e o conhecido pôr do sol da Princesinha do Norte
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

03 fev 2023 às 15:59

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 15:59

Com o enredo "A caminho das terras do Sol Poente", a Mocidade Unida da Glória (MUG) vai contar a história de Colatina. O Leão da Glória é o encarregado da homenagem à Princesinha do Norte. A emancipação, o polo industrial da moda e o conhecido pôr do sol da cidade serão retratados no Sambão do Povo. 
Confira  o samba-enredo no vídeo acimao quinto da série de A Gazeta, que mostra os temas, os sons e os batuques que vão sacudir o Sambão do Povo neste ano. As publicações seguem a ordem dos desfiles das escolas. 
A MUG é a quinta a entrar na avenida no sábado (11), dia em que desfilam as agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A previsão é de que a escola comece a desfilar às 2h48, de acordo com a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). O intérprete oficial da Mocidade é Ricardinho da MUG. 

Confira a letra do samba-enredo

Minha MUG vai brilhar
Na imagem mais perfeita
Vou te levar, onde a luz do sol se deita
A lua do Leão que ilumina
O céu de Colatina

Vou embarcar
Atenção, que o tempo é passageiro
Nessa viagem, minha fé é a bagagem
No meu bilhete, lembranças no roteiro
História de luta, bravura e vitória
Sob a influência das raças
Vai meu sonho na maria fumaça
O progresso ecoou em tantas estações
Revoltas e revoluções

Pra renascer e prosperar
Fortalecer, emancipar
No aroma do café, nasce um rebanho mais forte
Nó na madeira, minha Princesinha do Norte

Era industrial
Vai costurando e modelando o arremate
O alfaiate assim te fez a capital
Da moda capixaba
A arte é engrenagem desse caldeirão
Imenso relicário, sagrado coração
Vem ver, estive lá e lembrei de você
Tanta beleza, embargou a minha voz
O Eldorado de todos nós

Veja os sambas-enredos do Carnaval de Vitória 2023

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