Atual campeã, Novo Império canta majestades e coroas; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Novo Império voltou, vamos comemorar
Com amor exaltar nossa consagração
Um lindo sonho na avenida coroar
Bordar outra estrela no meu pavilhão
Oh, minha majestade
Eu viajei no tempo pra contar
Todo fascínio desse adereço milenar
Repleto de desejo e cobiça
Na luta pelo poder, a superioridade simboliza
Eleva à luz, coroa que reluz a liderança
Um nobre coração quer a bonança
Mas a maldade também quer reinar
O bem e a pureza encontra os seus
Pela realeza interior, que é escolhida por Deus
Se é de ouro ou de lata, tá lá na periferia
A rainha se destaca à frente da bateria
Bem-vindo ao reino da família imperiana
Orquestra real do nosso samba
Abrindo-se os portais de toda era
Imortalizando na memória
Um grande baile a corte em festa
Uma majestosa trajetória
O sol soberano vai brilhar
E abençoar nossa coroação
Assim todos os reinos vão se unir
Cantar e sorrir como o rei da canção
Feito um calvário de espinhos
Muitas pedras no caminho, mas venceu a força desse chão
Imperiano de fé, com a maior satisfação
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