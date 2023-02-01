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Atual campeã, Novo Império canta majestades e coroas; ouça o samba-enredo

A escola que tem a coroa como símbolo quer continuar comemorando o último título no Carnaval de Vitória e fazer um baile real no Carnaval 2023
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

01 fev 2023 às 16:06

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 16:06

Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Novo Império vai para a Sambão do Povo em 2023 com o enredo "Imperium — Abram alas para vossas majestades". A escola, que tem a coroa como símbolo, quer continuar comemorando o último título e fazer um baile real na avenida, com convidados ilustres, para conquistar outra estrela pelo segundo ano consecutivo. 
Confira o samba-enredo no vídeo acima, que faz parte da série de A Gazeta com os sambas das escolas para o ano de 2023. A ordem de publicação segue a do desfile. 
A Novo Império será a terceira escola a entrar na avenida no sábado (11), dia em que desfilam as sete agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A previsão é de que a escola comece a desfilar à 0h24, segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). O intérprete oficial da Novo Império é Kleber Simpatia. 

Confira a letra do samba-enredo

Novo Império voltou, vamos comemorar
Com amor exaltar nossa consagração
Um lindo sonho na avenida coroar
Bordar outra estrela no meu pavilhão

Oh, minha majestade
Eu viajei no tempo pra contar
Todo fascínio desse adereço milenar
Repleto de desejo e cobiça
Na luta pelo poder, a superioridade simboliza
Eleva à luz, coroa que reluz a liderança
Um nobre coração quer a bonança
Mas a maldade também quer reinar
O bem e a pureza encontra os seus
Pela realeza interior, que é escolhida por Deus

Se é de ouro ou de lata, tá lá na periferia
A rainha se destaca à frente da bateria
Bem-vindo ao reino da família imperiana
Orquestra real do nosso samba

Abrindo-se os portais de toda era
Imortalizando na memória
Um grande baile a corte em festa
Uma majestosa trajetória
O sol soberano vai brilhar
E abençoar nossa coroação
Assim todos os reinos vão se unir
Cantar e sorrir como o rei da canção
Feito um calvário de espinhos
Muitas pedras no caminho, mas venceu a força desse chão
Imperiano de fé, com a maior satisfação

Veja os sambas-enredos do Carnaval de Vitória 2023

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