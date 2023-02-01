Atual campeã, Novo Império canta majestades e coroas; ouça o samba-enredo

Novo Império voltou, vamos comemorar

Com amor exaltar nossa consagração

Um lindo sonho na avenida coroar

Bordar outra estrela no meu pavilhão



Oh, minha majestade

Eu viajei no tempo pra contar

Todo fascínio desse adereço milenar

Repleto de desejo e cobiça

Na luta pelo poder, a superioridade simboliza

Eleva à luz, coroa que reluz a liderança

Um nobre coração quer a bonança

Mas a maldade também quer reinar

O bem e a pureza encontra os seus

Pela realeza interior, que é escolhida por Deus



Se é de ouro ou de lata, tá lá na periferia

A rainha se destaca à frente da bateria

Bem-vindo ao reino da família imperiana

Orquestra real do nosso samba



Abrindo-se os portais de toda era

Imortalizando na memória

Um grande baile a corte em festa

Uma majestosa trajetória

O sol soberano vai brilhar

E abençoar nossa coroação

Assim todos os reinos vão se unir

Cantar e sorrir como o rei da canção

Feito um calvário de espinhos

Muitas pedras no caminho, mas venceu a força desse chão

Imperiano de fé, com a maior satisfação