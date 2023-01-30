Piedade canta força e resistência de São Benedito; ouça o samba-enredo

Ê lavadeira ê, banho de abô e axé

São Benedito conduz meu povo de fé

É Bino Santo guardião do meu ilê

Sou Piedade, filha de Katendê





Fé é luz do meu povo

Lumia o caminho, enxuga meu pranto

Prece refletida na imagem

A bênção do Espírito Santo

Quando estala a chibata

E o breu anuncia tristeza e dor

Lua clareia a esperança

E a pele que sangra entoa um clamor



Ôôôô... É força, é raça, na sua essência

Ôôôô... De punho cerrado, negro é resistência





Pretos rosários de almas benzidas

Missões franciscanas, o verbo pregar

As irmandades que selam destinos

Serão caramurus e peroás

O mouro guiado por anjos

Milagres em flores a desabrochar

Negras procissões, devotos, orações

E a terra capixaba é seu lugar

De orquestras e congos tambores

De pretos velhos e Ossain ibá

As águas que lavam minh´alma

Abençoam o sincretismo popular

