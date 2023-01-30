Piedade canta força e resistência de São Benedito; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Ê lavadeira ê, banho de abô e axé
São Benedito conduz meu povo de fé
É Bino Santo guardião do meu ilê
Sou Piedade, filha de Katendê
Fé é luz do meu povo
Lumia o caminho, enxuga meu pranto
Prece refletida na imagem
A bênção do Espírito Santo
Quando estala a chibata
E o breu anuncia tristeza e dor
Lua clareia a esperança
E a pele que sangra entoa um clamor
Ôôôô... É força, é raça, na sua essência
Ôôôô... De punho cerrado, negro é resistência
Pretos rosários de almas benzidas
Missões franciscanas, o verbo pregar
As irmandades que selam destinos
Serão caramurus e peroás
O mouro guiado por anjos
Milagres em flores a desabrochar
Negras procissões, devotos, orações
E a terra capixaba é seu lugar
De orquestras e congos tambores
De pretos velhos e Ossain ibá
As águas que lavam minh´alma
Abençoam o sincretismo popular
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