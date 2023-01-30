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Piedade canta força e resistência de São Benedito; ouça o samba-enredo

A escola da Fonte Grande desfila pelo Grupo Especial do Carnaval de 2023 valorizando o padroeiro e os povos negros na região central de Vitória
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

30 jan 2023 às 17:21

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 17:21

Com o enredo "Bino Santo e as lutas que ecoam no morro", a Unidos da Piedade vai contar sobre a importância de São Benedito na construção da cultura popular do Centro de Vitória. ideia é mostrar as lendas que cercam o padroeiro negro e sua resistência e influência nas lutas contra o preconceito, a escravidão e a fome. 
Confira o samba-enredo no vídeo acima, que abre a série de A Gazeta com os sons e batuques que vão sacudir e fazer tremer o Sambão do Povo. 
A Piedade será a primeira escola a entrar na avenida no sábado (11), dia em que desfilam as sete agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A previsão é de que o desfile comece às 22h, segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). O intérprete oficial da Piedade é Thiago Brito. 

Confira a letra do samba-enredo

Ê lavadeira ê, banho de abô e axé
São Benedito conduz meu povo de fé
É Bino Santo guardião do meu ilê
Sou Piedade, filha de Katendê


Fé é luz do meu povo
Lumia o caminho, enxuga meu pranto
Prece refletida na imagem
A bênção do Espírito Santo
Quando estala a chibata
E o breu anuncia tristeza e dor
Lua clareia a esperança
E a pele que sangra entoa um clamor

Ôôôô... É força, é raça, na sua essência
Ôôôô... De punho cerrado, negro é resistência


Pretos rosários de almas benzidas
Missões franciscanas, o verbo pregar
As irmandades que selam destinos
Serão caramurus e peroás
O mouro guiado por anjos
Milagres em flores a desabrochar
Negras procissões, devotos, orações
E a terra capixaba é seu lugar
De orquestras e congos tambores
De pretos velhos e Ossain ibá
As águas que lavam minh´alma
Abençoam o sincretismo popular

Veja os sambas-enredos do Carnaval de Vitória 2023

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