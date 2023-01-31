Jucutuquara canta a vinda de nordestinos para o ES; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Puxa o fole sanfoneiro, minha gente é arretada
Essa Nação é verde, branca, encarnada
Nessa história a vitória assim se fez
O coração vai disparar mais uma vez
Saudades aqui dentro eu carrego
Lembranças daquele sagrado chão
Êta menino! Nordestino, sonhador
Na Asa Branca então voou...
Lá das bandas do sertão
Simbora! A esperança é alento
Sem lenço, nem documento
Desbravar esse mundão
Na estrada dessa vida eu segui...
Com os olhos marejados, entender
Que a coragem é bagagem pra vencer
Cabra-macho, avexado, retirante sim, sinhô!
"Não desista de lutar", Velho Chico ensinou
É São João, meu amor, olha que lindo o céu
O repentista canta a vida no cordel
Nessa viagem o destino é a alegria
Pra esse lugar que cabe todo um país
Em verso e prosa escrevendo a poesia
E ser Capixaba da Penha feliz
Quanta beleza que vejo
Eu, tão sertanejo, lembrei da canção
"Encantos, por cada canto te admirar"
Esse lugar é mais que santo
Onde escolhi para morar
De asas abertas eu chego
Coruja me dá um chamego
Jucutuquara és o meu novo aconchego
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