Jucutuquara canta a vinda de nordestinos para o ES; ouça o samba-enredo

Puxa o fole sanfoneiro, minha gente é arretada

Essa Nação é verde, branca, encarnada

Nessa história a vitória assim se fez

O coração vai disparar mais uma vez



Saudades aqui dentro eu carrego

Lembranças daquele sagrado chão

Êta menino! Nordestino, sonhador

Na Asa Branca então voou...

Lá das bandas do sertão

Simbora! A esperança é alento

Sem lenço, nem documento

Desbravar esse mundão

Na estrada dessa vida eu segui...

Com os olhos marejados, entender

Que a coragem é bagagem pra vencer



Cabra-macho, avexado, retirante sim, sinhô!

"Não desista de lutar", Velho Chico ensinou

É São João, meu amor, olha que lindo o céu

O repentista canta a vida no cordel



Nessa viagem o destino é a alegria

Pra esse lugar que cabe todo um país

Em verso e prosa escrevendo a poesia

E ser Capixaba da Penha feliz

Quanta beleza que vejo

Eu, tão sertanejo, lembrei da canção

"Encantos, por cada canto te admirar"

Esse lugar é mais que santo

Onde escolhi para morar

De asas abertas eu chego

Coruja me dá um chamego

Jucutuquara és o meu novo aconchego



