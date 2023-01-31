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Jucutuquara canta a vinda de nordestinos para o ES; ouça o samba-enredo

O trajeto dos migrantes até Vitória, o acolhimento e o orgulho de quem se tornou capixaba de coração serão contados pela escola  no Carnaval 2023
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

31 jan 2023 às 14:57

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 14:57

Unidos de Jucutuquara vai contar, no Sambão do Povo, a história de um jovem que deixou o Nordeste com destino a Vitória, no Espírito Santo. O trajeto até a Capital, o acolhimento e o orgulho de migrantes que se tornaram capixabas de coração serão contados no enredo "Onde 'ocê' foi morar?". A escola pretende homenagear aqueles que escolheram o Espírito Santo para novas oportunidades. 
Confira o samba-enredo no vídeo acimao segundo da série de A Gazeta, que mostra o tema, os sons e os batuques que vão sacudir o Sambão do Povo neste ano. As publicações seguem a ordem dos desfiles das escolas. 
A Jucutuquara é a segunda a entrar na avenida, no sábado (11), dia em que desfilam as agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A previsão é de que a escola comece a desfilar às 23h12, segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). O intérprete oficial da Jucutuquara é Danilo Cezar.

Confira a letra do samba-enredo

Puxa o fole sanfoneiro, minha gente é arretada
Essa Nação é verde, branca, encarnada
Nessa história a vitória assim se fez
O coração vai disparar mais uma vez

Saudades aqui dentro eu carrego
Lembranças daquele sagrado chão
Êta menino! Nordestino, sonhador
Na Asa Branca então voou...
Lá das bandas do sertão
Simbora! A esperança é alento
Sem lenço, nem documento
Desbravar esse mundão
Na estrada dessa vida eu segui...
Com os olhos marejados, entender
Que a coragem é bagagem pra vencer

Cabra-macho, avexado, retirante sim, sinhô!
"Não desista de lutar", Velho Chico ensinou
É São João, meu amor, olha que lindo o céu
O repentista canta a vida no cordel

Nessa viagem o destino é a alegria
Pra esse lugar que cabe todo um país
Em verso e prosa escrevendo a poesia
E ser Capixaba da Penha feliz
Quanta beleza que vejo
Eu, tão sertanejo, lembrei da canção
"Encantos, por cada canto te admirar"
Esse lugar é mais que santo
Onde escolhi para morar
De asas abertas eu chego
Coruja me dá um chamego
Jucutuquara és o meu novo aconchego

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