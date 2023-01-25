Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Folia garantida

Carnaval: dois blocos de rua vão poder desfilar à noite em Vitória

Pela Donas do Centro e Maluco Beleza farão desfile noturno, fora dos quatro dias oficiais de folia, em data a ser definida; PMV definirá programação
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 jan 2023 às 17:01

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 17:01

Bloco Maluco Beleza no Centro de Vitória nesta sexta-feira (21)
Bloco Maluco Beleza no Centro de Vitória, em 2020 Crédito: Fernando Madeira
Após a publicação de um decreto pela Prefeitura de Vitória (PMV) limitando o carnaval de rua no centro da Capital até as 18 horas durante os dias de folia, que vão de 18 a 21 de fevereiro, ficou acertado que dois blocos poderão fazer a saída no período da noite: o Pela Donas do Centro e o Maluco Beleza. Porém, nesses dois casos, os desfiles vão ocorrer fora dos quatro dias oficiais da festa carnavalesca, em data a ser definida.
Em nota, a Liga dos Blocos do Centro de Vitória (Blocão) informou, nesta quarta-feira (25), que a mudança ficou acordada entre o Grupo de Trabalho do Carnaval de Rua de Vitória 2023, composto por representantes dos blocos, e secretarias da PMV.

Veja Também

Preparem os abadás: Vital 2023 já tem data e local definidos

Por trás da festa: Carnaval cria emprego e atrai turistas para o ES

“Levou-se em consideração que, para a logística de trânsito, o ideal é a saída após o horário comercial e a constatação de ser inviável a apresentação dos blocos de rua no horário de trabalho dos integrantes e dos foliões, além do fato de que o Pela Donas do Centro e o Maluco são blocos de pequena dimensão, não impactando na mobilidade urbana do Centro Histórico de Vitória", explicou o Blocão, por nota.
Já no caso dos demais blocos, será cumprido o Decreto 21.700/2023, quanto à limitação do horário até as 18 horas. 
Carnaval: dois blocos de rua vão poder desfilar à noite em Vitória
Ao ser questionada sobre horários e local em que os blocos farão a saída, a Prefeitura de Vitória informou que tudo está em análise e a programação oficial ainda será elaborada. Até o momento, 20 blocos de carnaval já protocolaram inscrições.
A PMV reforçou, em nota, que os responsáveis pelos blocos de rua e por manifestações afins devem protocolar a solicitação, junto à Secretaria de Governo, com antecedência de, no mínimo, 10 dias, antes da realização dos desfiles, que poderão acontecer até o dia 12 de março.
“Vale destacar que a normativa (que limitou o horário de saída dos blocos) foi fruto de amplo debate entre a sociedade civil organizada, os representantes de blocos e os membros da PMV”, disse a prefeitura.
Ainda segundo a gestão municipal, os blocos de rua realizarão suas atividades durante o período determinado em portaria específica a ser publicada no Diário Oficial do Município.
“Serão permitidos, no máximo, dois blocos de rua por dia, em regiões administrativas diferentes, até o horário limite das 18 horas, salvo no período de 18 de fevereiro até 21 de fevereiro, quando serão permitidos mais de dois blocos por dia no Centro, até o horário limite das 18 horas. Será obedecida, em todos os casos, a ordem cronológica do protocolo dos pedidos”, acrescentou a PMV.

Veja Também

Chocolates e Madalenas: escolas preparam surpresas para ensaios técnicos

Escolas de samba têm vagas para desfilar na ala de passistas

Capixabas estreiam na Sapucaí como intérpretes, musa e enredista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Centro de Vitória Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados