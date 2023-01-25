Bloco Maluco Beleza no Centro de Vitória, em 2020 Crédito: Fernando Madeira

Após a publicação de um decreto pela Prefeitura de Vitória (PMV) limitando o carnaval de rua no centro da Capital até as 18 horas durante os dias de folia, que vão de 18 a 21 de fevereiro, ficou acertado que dois blocos poderão fazer a saída no período da noite: o Pela Donas do Centro e o Maluco Beleza. Porém, nesses dois casos, os desfiles vão ocorrer fora dos quatro dias oficiais da festa carnavalesca, em data a ser definida.

Em nota, a Liga dos Blocos do Centro de Vitória (Blocão) informou, nesta quarta-feira (25), que a mudança ficou acordada entre o Grupo de Trabalho do Carnaval de Rua de Vitória 2023, composto por representantes dos blocos, e secretarias da PMV.

“Levou-se em consideração que, para a logística de trânsito, o ideal é a saída após o horário comercial e a constatação de ser inviável a apresentação dos blocos de rua no horário de trabalho dos integrantes e dos foliões, além do fato de que o Pela Donas do Centro e o Maluco são blocos de pequena dimensão, não impactando na mobilidade urbana do Centro Histórico de Vitória", explicou o Blocão, por nota.

Já no caso dos demais blocos, será cumprido o Decreto 21.700/2023, quanto à limitação do horário até as 18 horas.

Your browser does not support the audio element. Carnaval: dois blocos de rua vão poder desfilar à noite em Vitória

Ao ser questionada sobre horários e local em que os blocos farão a saída, a Prefeitura de Vitória informou que tudo está em análise e a programação oficial ainda será elaborada. Até o momento, 20 blocos de carnaval já protocolaram inscrições.

A PMV reforçou, em nota, que os responsáveis pelos blocos de rua e por manifestações afins devem protocolar a solicitação, junto à Secretaria de Governo, com antecedência de, no mínimo, 10 dias, antes da realização dos desfiles, que poderão acontecer até o dia 12 de março.

“Vale destacar que a normativa (que limitou o horário de saída dos blocos) foi fruto de amplo debate entre a sociedade civil organizada, os representantes de blocos e os membros da PMV”, disse a prefeitura.

Ainda segundo a gestão municipal, os blocos de rua realizarão suas atividades durante o período determinado em portaria específica a ser publicada no Diário Oficial do Município.