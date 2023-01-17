Capixabas estreiam na Sapucaí como intérpretes, musa e enredista

Danilo Cezar, Kleber Simpatia, Lorena Fafá e Marcus Vinicius Sant'Ana vão levar o talento capixaba para a Sapucaí Crédito: Acervo pessoal

"Ser capixaba também é chique!" Peço licença à comunidade de Itaquari para usar um verso do samba de 2012 da Boa Vista - que homenageou nossa querida Elisa Lucinda - para abrir a primeira Ziriguidum do Carnaval 2023!

No ano passado, a última coluna - quase um manifesto - clamou pela valorização do Carnaval de Vitória em relação a outros carnavais que possam parecer maiores. Sem baixar a cabeça e sabendo do nosso valor.

Neste ano, abro a nova temporada da Ziriguidum dizendo que, sim, valeu a pena ter clamado pelo reconhecimento. Ele veio! Neste ano, as escolas cariocas abriram os olhos, nos viram e, como dizem os jovens, “deitaram” para o talento dos sambistas capixabas.

Prova disso é a quantidade de pessoas estreando em cargos de relevância na folia carioca. São, pelo menos, quatro. Por isso, convidamos os intérpretes Danilo Cezar e Kleber Simpatia, a musa Lorena Fafá e o enredista Marcus Vinicius Sant'Ana para contar um pouco mais sobre a expectativa da estreia na Sapucaí - que já é nossa!

Em todas as declarações dos artistas, está a evidência de que cada um deles leva consigo o orgulho e a representatividade do povo capixaba. Querem conquistar o maior palco da folia levando o nome do Carnaval de Vitória consigo. A coluna deseja muito sucesso e vida longa às parcerias!

O intérprete Danilo Cezar ladeado pela equipe de harmonia da Acadêmicos de Niterói Crédito: Acervo pessoal

HONRA

Danilo Cezar, intérprete da Unidos de Jucutuquara e, agora, também da Acadêmicos de Niterói, já sentiu o gostinho de cantar em solo carioca. Ele foi apresentado em novembro do ano passado como novo intérprete da escola - que é a antiga Acadêmicos do Sossego - e, no mês passado, já cantou no mini desfile, uma apresentação pré-carnaval que as escolas de samba do Rio fazem na Cidade do Samba. A Acadêmicos de Niterói está na Série Ouro, o grupo de acesso do carnaval carioca.

Danilo só não contava com uma coisa: a fama. “Estranhei que tinha a imprensa do mundo todo. Quando começamos o esquenta era uma câmera só. Quando começaram os sambas do ano… Olha, tinha umas 28 câmeras! Eu não sabia para onde olhar! O mini desfile foi maravilhoso!”, lembrou, rindo.

Para dar conta de cantar no sábado do Carnaval de Vitória, quando a Jucutuquara desfila, e na sexta-feira de carnaval na Sapucaí, quando a escola de Niterói desfila, Danilo está fazendo um acompanhamento com uma fonoaudióloga.

Para o intérprete, a maior honra é levar o nome do carnaval capixaba para o maior espetáculo do mundo.

“É um trabalho no qual temos a oportunidade de mostrar que o carnaval capixaba tem pessoas qualificadas e muito boas. Não é só o Danilo que está indo, é o samba e o coração de cada capixaba que, com certeza, vamos sentir na Sapucaí”.

Kleber Simpatia na gravação do samba da Unidos da Ponte Crédito: Acervo pessoal

DE VOLTA ÀS ORIGENS

A atual campeã do Carnaval de Vitória, Novo Império, vai ter que dividir o carisma do seu intérprete Kleber Simpatia com a Unidos da Ponte, agremiação da cidade de São João de Meriti, na baixada fluminense, que desfila na Série Ouro do carnaval carioca. Mas, segundo Kleber, essa relação está muito amistosa. “A Novo Império me apoia completamente nesta empreitada, porque o meu sucesso também é o sucesso da Novo Império”.

Neste fim de semana, foi a primeira vez que ele foi até a comunidade da Ponte, conhecer o lugar de origem da escola e cantar no ensaio de rua. “Eu queria muito que isso acontecesse, porque não dá para cantar samba-enredo de forma superficial, sem envolvimento. Tem que ir atrás do carinho que as pessoas têm pela agremiação. Isso ajuda no canto, ajuda a criar uma identidade vocal com a comunidade e com as pessoas. Foi muito produtivo!”.

Embora more em Vitória desde os seis anos de idade, Kleber é carioca. O retorno ao lugar onde nasceu, para ele, é uma oportunidade de conhecer outros modos de fazer carnaval. No caso dos intérpretes, há profissionais que se apresentam em duas e até três agremiações, em cidades diferentes, no mesmo carnaval. É neles que Kleber quer se inspirar.

“Está sendo muito importante estar em uma nova visão de carnaval. Apesar de falarmos a mesma língua entre os carnavais de escolas de samba, há particularidades em cada região. O Rio é a referência de todos nós que gostamos do carnaval. Estou ouvindo bastante e aprendendo a cada dia. Temos que criar uma postura para vivenciar isso de forma grandiosa”, emocionou-se.

Lorena Fafá na noite de sua apresentação como musa da Unidos da Tijuca Crédito: Acervo pessoal

SURPRESA

A chegada de Lorena Fafá na Unidos da Tijuca foi uma surpresa - para ela mesma, mas não para nós que sabemos de seu talento e amor pelo samba, além de extremo bom gosto para fantasias.

Lorena é empresária internacional, dona de uma rede de salões de beleza especializados em cabelos cacheados. No ano passado, uma de suas clientes, que é diretora da Unidos da Tijuca, se surpreendeu ao ver uma foto dela desfilando no Sambão do Povo. A diretora pediu a ajuda da sócia de Lorena, a cabeleireira Ziane Ribeiro, para apresentá-la à comunidade. Como a Unidos da Tijuca queria renovar o quadro de musas, Ziane topou o desafio, e fechou o contrato sem que Lorena soubesse (cá pra nós, eu também queria uma amiga que me transformasse em musa sem eu saber).

“A experiência tem sido incrível e muito desafiadora. O Rio tem o maior carnaval do mundo e, por isso, estar em uma escola do grupo especial é muita responsabilidade. Eu abraço essa responsabilidade com muito respeito e com muito amor ao pavilhão da Tijuca. É a realização de um sonho não só meu, mas de toda a minha família, que é apaixonada pelo carnaval”, declarou a musa.

A apresentação de Lorena aconteceu no último sábado (14), em uma grande festa na quadra da escola no Rio. Com a experiência como passista da MUG e musa da Boa Vista, Lorena promete fazer bonito na Sapucaí.

“Eu tinha muito receio de ser de fora e (os cariocas) me olharem diferente, mas a comunidade foi maravilhosa! Me recebeu de braços abertos! Eu não esperava ser tão bem recebida como fui. Eu estou muito feliz! Estou me empenhando e treinando para fazer bonito e levar o Espírito Santo para a Sapucaí com muito orgulho e respeito”.

O enredista Marcus Vinicius Sant'Ana com o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos de Vigário Geral, Vinicius Paes e Cris Soares Crédito: Acervo pessoal

MAIS QUE SONHO

O enredista, geógrafo, mestre em História, pesquisador de Carnaval e comentarista da TV Gazeta (Ufa!) Marcus Vinícius Sant’Ana vai pisar pela primeira vez na Marquês de Sapucaí neste ano. E vai ser em grande estilo: como enredista da Acadêmicos de Vigário Geral. Essa é a primeira vez que Marcus escreve enredos e, de uma vez só, além da Vigário, ele escreveu os textos das capixabas Imperatriz do Forte, Mocidade Serrana e Pega no Samba.

À coluna, Marcus resumiu o enredo da Vigário: “O enredo tem como título “A Fantástica Fábrica da Alegria”. Eles já me procuraram com o título do enredo e, a partir dele, fiz uma adaptação como se fosse o filme A Fantástica Fábrica de Chocolates. Seria uma criança, em Vigário Geral, que vaga pelas ruas - que já não têm as brincadeiras de antigamente. Numa rua, ele encontra um bilhete dourado, que dá acesso à Fábrica da Alegria - que é a quadra da escola. Nessa fábrica lúdica, ele tem contato com as diversas brincadeiras de antigamente e também com brincadeiras atuais."

O orgulho do professor Marcus, que compartilha conteúdos de História e Geografia regionais do Espírito Santo pelas redes sociais, é saber que o reconhecimento do trabalho vai levar um autêntico sambista (e ritmista!) capixaba para desfilar no maior palco da folia.

“Nem posso dizer que isso é sonho realizado, porque nunca, sequer, imaginei sonhar com isso. Tomara que a escola faça um bom desfile! Eu estou muito feliz de ter alguém que é fruto do nosso Carnaval no principal palco do carnaval do país”.

CONSELHO

Se estamos falando de estreia, nada melhor do que consultar uma artista experiente para deixar um conselho aos novatos. Fernanda Figueredo, rainha de bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG), também é musa do Acadêmicos do Salgueiro desde 2007. Há 15 carnavais passando pela Sapucaí, Fernanda diz que o segredo do sucesso - e o conselho mais valioso - é que os capixabas continuem dando o seu melhor e fortalecendo suas identidades.