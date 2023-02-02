Boa Vista canta que sorrir é resistir; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Me abraça e me beija no tom da canção
Cheguei pra fazer a galera sorrir
Eu sou Boa Vista, um show de emoção
A águia que faz o Sambão sacudir
Amor, hoje acordei de bom humor pra desfilar
Brincar de ser feliz no paraíso da ilusão
Divina comédia do samba
Que afasta a tristeza dos Bambas
Pecar nessa festa profana merece perdão
Que clima infernal...
Na tela da "Sétima Arte"
Esquenta o purgatório tropical
"Um beijo do gordo" Rei Momo já é carnaval!
Acunha menino! A sanfona vai tocar
Nordestino faz piada quero gargalhar... ôôô
Tem João Grilo e Trapalhão
Professores da alegria na Escolinha do Sertão
"Sai de Baixo" ninguém vai me censurar
Se o meu Brasil é um "Toma Lá Dá Cá"
Eu solto o verbo igual Dercy
Sorrir é resistir! Sorrir é resistir!
O meu espírito é santo e brincalhão
Até Marli "caiu" na "Batucada"
Eu sou do circo e peregrino
No teu sorriso o meu samba faz morada!
Veja os sambas-enredos do Carnaval de Vitória 2023
► Piedade canta força e resistência de São Benedito; ouça o samba-enredo
► Jucutuquara canta a vinda de nordestinos para o ES; ouça o samba-enredo
► Atual campeã, Novo Império canta majestades e coroas; ouça o samba-enredo
► MUG canta a tradição e a modernidade de Colatina; ouça o samba-enredo
► Andaraí canta a força e a cultura do sertão; ouça o samba-enredo
► Chegou O Que Faltava busca o tesouro perdido; ouça o samba-enredo