Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Humor na avenida

Boa Vista canta que sorrir é resistir; ouça o samba-enredo

A escola de Cariacica quer mostrar, no Carnaval 202o, comediantes, a alegria na TV e que o humor está em todos os lugares
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

02 fev 2023 às 17:04

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 17:04

Como não existe folia sem riso, a Independente de Boa Vista vai levar humor para o Sambão do Povo. Com o enredo "Humor tanto riso oh quanta alegria... No tom da canção a Boa Vista contagia!", a escola de Cariacica quer mostrar comediantes, a alegria na televisão e que o humor está em todos os lugares. 
Confira o samba-enredo no vídeo acimao quarto da série de A Gazeta, que mostra quais os temas, os sons e os batuques que vão sacudir o Sambão do Povo em 2023. As publicações seguem a ordem dos desfiles das escolas. 
A Boa Vista é a terceira a entrar na avenida no sábado (11), dia em que desfilam as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A previsão é de que a agremiação comece a desfilar à 1h36, segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). O intérprete oficial da Boa Vista é Emerson Xumbrega, também presidente da escola. 

Confira a letra do samba-enredo

Me abraça e me beija no tom da canção
Cheguei pra fazer a galera sorrir
Eu sou Boa Vista, um show de emoção
A águia que faz o Sambão sacudir

Amor, hoje acordei de bom humor pra desfilar
Brincar de ser feliz no paraíso da ilusão
Divina comédia do samba
Que afasta a tristeza dos Bambas
Pecar nessa festa profana merece perdão
Que clima infernal...
Na tela da "Sétima Arte"
Esquenta o purgatório tropical
"Um beijo do gordo" Rei Momo já é carnaval!

Acunha menino! A sanfona vai tocar
Nordestino faz piada quero gargalhar... ôôô
Tem João Grilo e Trapalhão
Professores da alegria na Escolinha do Sertão

"Sai de Baixo" ninguém vai me censurar
Se o meu Brasil é um "Toma Lá Dá Cá"
Eu solto o verbo igual Dercy
Sorrir é resistir! Sorrir é resistir!

O meu espírito é santo e brincalhão
Até Marli "caiu" na "Batucada"
Eu sou do circo e peregrino
No teu sorriso o meu samba faz morada!

Veja os sambas-enredos do Carnaval de Vitória 2023

Veja Também

Descida da Piedade está confirmada para a próxima terça-feira (7)

Carnaval de Vitória: trabalho pesado nos barracões das escolas de samba

Carnaval pode se tornar importante fonte de renda para mulheres trans e travestis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Escolas de Samba espírito santo Sambão do Povo Vitória (ES) Carnaval 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados