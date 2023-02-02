Boa Vista canta que sorrir é resistir; ouça o samba-enredo

Me abraça e me beija no tom da canção

Cheguei pra fazer a galera sorrir

Eu sou Boa Vista, um show de emoção

A águia que faz o Sambão sacudir



Amor, hoje acordei de bom humor pra desfilar

Brincar de ser feliz no paraíso da ilusão

Divina comédia do samba

Que afasta a tristeza dos Bambas

Pecar nessa festa profana merece perdão

Que clima infernal...

Na tela da "Sétima Arte"

Esquenta o purgatório tropical

"Um beijo do gordo" Rei Momo já é carnaval!



Acunha menino! A sanfona vai tocar

Nordestino faz piada quero gargalhar... ôôô

Tem João Grilo e Trapalhão

Professores da alegria na Escolinha do Sertão



"Sai de Baixo" ninguém vai me censurar

Se o meu Brasil é um "Toma Lá Dá Cá"

Eu solto o verbo igual Dercy

Sorrir é resistir! Sorrir é resistir!



O meu espírito é santo e brincalhão

Até Marli "caiu" na "Batucada"

Eu sou do circo e peregrino

No teu sorriso o meu samba faz morada!