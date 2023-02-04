Andaraí canta a força e a cultura do sertão; ouça o samba-enredo

De onde vem esse encanto que alumia

Essa terra tem magia, herança medieval

Aperreado cavaleiro lá da França

Empunhou a sua lança, fez o bem vencer o mal

É inspiração de um povo de fé

Que enfrenta a seca e o dragão

Afasta assombração

Engole a fome e pede a chuva pra "moiá"

É asa branca destruindo o carcará



Ôôô em cada ato, bravura

Que encantou Lampião

Rei valente no cordel

Foi reinar no coração



Assim a esperança brotou

No solo rachado do meu sertão

E se Padim Ciço abençoou

Seus filhos retornam ao chão

É a natureza sorrindo

No mandacaru bela flor

As novas águas do velho rio

Parecem repentes de amor

A vida se renova em poesia

E vê o sonho se tornar real

"Pra mode" escrever um novo final



Sertanejo forte, arretado que só

Pedindo a Deus um futuro "mió"

Hoje a Venenosa abraça o sertão

Chegou Andaraí, se avexe não