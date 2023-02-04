Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Chegou Andaraí, se avexe não!"

Andaraí canta a força e a cultura do sertão; ouça o samba-enredo

A riqueza da região, as batalhas e a cultura popular serão contadas pela Verde e Rosa no Sambão do Povo  no Carnaval 2023
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

04 fev 2023 às 16:47

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 16:47

Andaraí vai retratar o sertão com o enredo "Carlos Magno e os doze pares de França. Imperador do sertão, soberano da esperança". A riqueza da região, as batalhas e a cultura popular serão contadas no Sambão do Povo. 
Confira o samba-enredo no vídeo acima, o sexto da série de A Gazeta, que mostra os temas, os sons e os batuques que vão sacudir a avenida no sábado (11), dia em que desfilam as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. As publicações seguem a ordem dos desfiles. 
A Andaraí é a sexta escola a entrar no Sambão. A previsão é de que a agremiação comece o desfile às 4h, segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). O intérprete oficial da agremiação do bairro Santa Martha, na Capital, é Lauro Baptista. 

Confira a letra do samba-enredo

De onde vem esse encanto que alumia
Essa terra tem magia, herança medieval
Aperreado cavaleiro lá da França
Empunhou a sua lança, fez o bem vencer o mal
É inspiração de um povo de fé
Que enfrenta a seca e o dragão
Afasta assombração
Engole a fome e pede a chuva pra "moiá"
É asa branca destruindo o carcará

Ôôô em cada ato, bravura
Que encantou Lampião
Rei valente no cordel
Foi reinar no coração

Assim a esperança brotou
No solo rachado do meu sertão
E se Padim Ciço abençoou
Seus filhos retornam ao chão
É a natureza sorrindo
No mandacaru bela flor
As novas águas do velho rio
Parecem repentes de amor
A vida se renova em poesia
E vê o sonho se tornar real
"Pra mode" escrever um novo final

Sertanejo forte, arretado que só
Pedindo a Deus um futuro "mió"
Hoje a Venenosa abraça o sertão
Chegou Andaraí, se avexe não

Veja os sambas-enredos do Carnaval de Vitória 2023

LEIA MAIS SOBRE CARNAVAL 2023

TV Gazeta e Liesge assinam contrato e garantem 5º ano de transmissão dos desfiles no Sambão do Povo

Descida da Piedade está confirmada para a próxima terça-feira (7)

Carnaval pode se tornar importante fonte de renda para mulheres trans e travestis

O povo do samba merece desfilar com segurança

Carnaval de Vitória: trabalho pesado nos barracões das escolas de samba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Escolas de Samba Vitória (ES) Andaraí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados