Andaraí canta a força e a cultura do sertão; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
De onde vem esse encanto que alumia
Essa terra tem magia, herança medieval
Aperreado cavaleiro lá da França
Empunhou a sua lança, fez o bem vencer o mal
É inspiração de um povo de fé
Que enfrenta a seca e o dragão
Afasta assombração
Engole a fome e pede a chuva pra "moiá"
É asa branca destruindo o carcará
Ôôô em cada ato, bravura
Que encantou Lampião
Rei valente no cordel
Foi reinar no coração
Assim a esperança brotou
No solo rachado do meu sertão
E se Padim Ciço abençoou
Seus filhos retornam ao chão
É a natureza sorrindo
No mandacaru bela flor
As novas águas do velho rio
Parecem repentes de amor
A vida se renova em poesia
E vê o sonho se tornar real
"Pra mode" escrever um novo final
Sertanejo forte, arretado que só
Pedindo a Deus um futuro "mió"
Hoje a Venenosa abraça o sertão
Chegou Andaraí, se avexe não
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