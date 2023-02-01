Descida da Piedade está confirmada para a próxima terça-feira (7)

A Descida da Piedade está confirmada! O tradicional evento pré-carnaval, que, para muitos sambistas, significa que a semana de desfiles começou, vai acontecer na próxima terça-feira (7), a partir das 19h.

No ano passado, o evento aconteceu em abril — respeitando a data dos desfiles, adiados por causa da pandemia. A descida não aconteceu no Carnaval de 2021. No retorno, em 2022, mais de três mil pessoas participaram do cortejo.

O historiador e pesquisador Rafael Deminicis explica que a comunidade já descia em festejo desde antes de a escola existir, nas festas de congo, por exemplo. "A escola foi fundada em 1955 e, já no ano seguinte, pega esse hábito de descer festejando e batucando, como se fosse o último ensaio da escola antes do desfile. Já foi em outros dias da semana, mas agora é em toda terça-feira."