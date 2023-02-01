Descida da Piedade está confirmada para a próxima terça-feira (7)

A Descida da Piedade está confirmada! O tradicional evento pré-carnaval, que, para muitos sambistas, significa que a semana de desfiles começou, vai acontecer na próxima terça-feira (7), a partir das 19h.
Nesta terça-feira (31), minutos antes de começar o ensaio técnico da Unidos da Piedade, a escola recebeu o alvará da prefeitura, necessário para a realização do evento.
A descida sempre acontece na terça-feira que antecede os desfiles das escolas de samba de Vitória há mais de 60 anos. O festejo começa na quadra da escola, que fica ao final da Rua Graciano Neves, no centro de Vitória. Depois, o cortejo da bateria, passistas, baianas e foliões desce a ladeira do Morro da Fonte Grande pela Rua Sete, retornando à quadra da agremiação pela Rua Graciano Neves.
No ano passado, o evento aconteceu em abril — respeitando a data dos desfiles, adiados por causa da pandemia. A descida não aconteceu no Carnaval de 2021. No retorno, em 2022, mais de três mil pessoas participaram do cortejo.
O historiador e pesquisador Rafael Deminicis explica que a comunidade já descia em festejo desde antes de a escola existir, nas festas de congo, por exemplo. "A escola foi fundada em 1955 e, já no ano seguinte, pega esse hábito de descer festejando e batucando, como se fosse o último ensaio da escola antes do desfile. Já foi em outros dias da semana, mas agora é em toda terça-feira."
"É nesse momento que a escola dá a última chance de o folião aprender o samba-enredo daquele carnaval. A descida é vital para a Piedade ganhar confiança e se mostrar para o público do bairro. Uma parte importante da comunidade não tem condições de ir para o desfile, então vai para a descida. O cortejo é uma parte importante da alma da escola."
MAIS EVENTOS
O último fim de semana de pré-carnaval promete! No sábado (4), tem a festa "Abre-alas", que vai reunir MUG, Jucutuquara e Novo Império. A cantora Andréa Nery também vai se apresentar. O evento começa às 19h no Na Vista Gastrobar. Ingressos custam R$ 30 pelo site Le Billet.
Ainda no sábado, a Chegou o que Faltava faz seu ensaio geral na Avenida Fernando Duarte Rabelo, em frente à Pracinha da Interativa, em Maria Ortiz, Vitória. O evento acontece a partir das 18h e é aberto ao público.
Domingo (5) é na Boa Vista, com o evento "Tardezinha", que começa a partir do meio-dia. A entrada é gratuita e o almoço será vendido por R$ 15 para quem quiser.
ENSAIOS TÉCNICOS
Mas, antes de chegar no fim de semana, ainda tem ensaios técnicos! Nesta quarta (1) ensaiam Imperatriz do Forte e MUG. Já na quinta (2), a programação se encerra com Pega no Samba e Novo Império. Depois disso, escola de samba na avenida só no dia do desfile! Os ensaios estão programados para acontecer a partir das 20h, porém, em geral, eles têm atrasado pelo menos uma hora para o início.