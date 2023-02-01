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Descida da Piedade está confirmada para a próxima terça-feira (7)

Evento acontece há mais de 60 anos, sempre na terça-feira que antecede os desfiles das escolas de samba de Vitória

Públicado em 

01 fev 2023 às 14:14
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Descida da Piedade em 2020
Descida da Piedade em 2020: cortejo no Centro começou na década de 1950  Crédito: Fernando Madeira
A Descida da Piedade está confirmada! O tradicional evento pré-carnaval, que, para muitos sambistas, significa que a semana de desfiles começou, vai acontecer na próxima terça-feira (7), a partir das 19h. 
Nesta terça-feira (31), minutos antes de começar o ensaio técnico da Unidos da Piedade, a escola recebeu o alvará da prefeitura, necessário para a realização do evento.
A descida sempre acontece na terça-feira que antecede os desfiles das escolas de samba de Vitória há mais de 60 anos. O festejo começa na quadra da escola, que fica ao final da Rua Graciano Neves, no centro de Vitória. Depois, o cortejo da bateria, passistas, baianas e foliões desce a ladeira do Morro da Fonte Grande pela Rua Sete, retornando à quadra da agremiação pela Rua Graciano Neves.
Descida da Piedade em 2022
Em 2022, Descida da Piedade ocorreu em abril, após adiamento da folia devido à pandemia Crédito: Fernando Madeira
No ano passado, o evento aconteceu em abril — respeitando a data dos desfiles, adiados por causa da pandemia. A descida não aconteceu no Carnaval de 2021. No retorno, em 2022, mais de três mil pessoas participaram do cortejo.
O historiador e pesquisador Rafael Deminicis explica que a comunidade já descia em festejo desde antes de a escola existir, nas festas de congo, por exemplo. "A escola foi fundada em 1955 e, já no ano seguinte, pega esse hábito de descer festejando e batucando, como se fosse o último ensaio da escola antes do desfile. Já foi em outros dias da semana, mas agora é em toda terça-feira."
"É nesse momento que a escola dá a última chance de o folião aprender o samba-enredo daquele carnaval. A descida é vital para a Piedade ganhar confiança e se mostrar para o público do bairro. Uma parte importante da comunidade não tem condições de ir para o desfile, então vai para a descida. O cortejo é uma parte importante da alma da escola."
Rafael Deminicis - Historiador e pesquisador
Ritmista toca na Descida da Piedade em 2022
Ritmista toca na Descida da Piedade em 2022 Crédito: Fernando Madeira

MAIS EVENTOS

O último fim de semana de pré-carnaval promete! No sábado (4), tem a festa "Abre-alas", que vai reunir MUGJucutuquara Novo Império. A cantora Andréa Nery também vai se apresentar. O evento começa às 19h no Na Vista Gastrobar. Ingressos custam R$ 30 pelo site Le Billet.
Ainda no sábado, a Chegou o que Faltava faz seu ensaio geral na Avenida Fernando Duarte Rabelo, em frente à Pracinha da Interativa, em Maria Ortiz, Vitória. O evento acontece a partir das 18h e é aberto ao público.
Domingo (5) é na Boa Vista, com o evento "Tardezinha", que começa a partir do meio-dia. A entrada é gratuita e o almoço será vendido por R$ 15 para quem quiser.

ENSAIOS TÉCNICOS

Mas, antes de chegar no fim de semana, ainda tem ensaios técnicos! Nesta quarta (1) ensaiam Imperatriz do Forte e MUG. Já na quinta (2), a programação se encerra com Pega no Samba e Novo Império. Depois disso, escola de samba na avenida só no dia do desfile! Os ensaios estão programados para acontecer a partir das 20h, porém, em geral, eles têm atrasado pelo menos uma hora para o início.

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