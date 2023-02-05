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Chegou O Que Faltava busca o tesouro perdido; ouça o samba-enredo

Agremiação da Grande Goiabeiras, na Capital, vai mostrar os tesouros do Espírito Santo no Sambão do Povo  no Carnaval 2023
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

05 fev 2023 às 16:27

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 16:27

"Chegou O Que Faltava, meu maior tesouro". É assim que a escola da Grande Goiabeiras, em Vitória, vai entrar no Sambão do Povo, no sábado (11), dia em que desfilam as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Com o enredo "O tesouro que faltava", a agremiação vai mostrar os tesouros do Espírito Santo e explicar que a escola e a comunidade são o tesouro maior.
Veja o samba-enredo no vídeo acima, o sétimo da série de A Gazeta, que mostra os temas, os sons e os batuques que as escolas vão levar para a avenida. As publicações seguem a ordem dos desfiles. 
A Chegou é a sétima e última a entrar na passarela do samba. A previsão,  segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), é de que a escola comece a desfilar às 5h12. O intérprete da Chegou o Que Faltava é Marcinho Diola. 

Confira a letra do samba-enredo

Não adianta não tentar se esconder
Sei o caminho que me leva até você
Tá gravado nesse mapa, vale mais que ouro
Chegou O Que Faltava meu maior tesouro

Um corre-corre começou!
“Se tem riqueza eu vou” — gritou o capitão
Léguas num imenso mar
Fortunas empilhar, prepare a embarcação!
E no mastro é içada a bandeira
Estampada com a branca caveira
Na busca do vintém, não temendo ninguém
Em meio à névoa, a terra avistar
Piratas atracar! Atacar!

Olha só, quem vem lá, invadindo esse chão...
Cobiça, tentação!
Tão “preciosa” a natureza escondeu
Mas seu corsário tira a mão do que é meu

E dessa terra todo mundo quer um pouco
Não caio mais nessa história de assombrar
Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz
Onde o baú tá enterrado tem um “x”
Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz
Se é preciso saquear pra ser feliz
Seguir as pistas eu vou de um brilho tão especial
Vem de lá de Goiabeiras a joia desse carnaval

Veja os sambas-enredos do Carnaval de Vitória 2023

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