Chegou O Que Faltava busca o tesouro perdido; ouça o samba-enredo

Não adianta não tentar se esconder

Sei o caminho que me leva até você

Tá gravado nesse mapa, vale mais que ouro

Chegou O Que Faltava meu maior tesouro



Um corre-corre começou!

“Se tem riqueza eu vou” — gritou o capitão

Léguas num imenso mar

Fortunas empilhar, prepare a embarcação!

E no mastro é içada a bandeira

Estampada com a branca caveira

Na busca do vintém, não temendo ninguém

Em meio à névoa, a terra avistar

Piratas atracar! Atacar!



Olha só, quem vem lá, invadindo esse chão...

Cobiça, tentação!

Tão “preciosa” a natureza escondeu

Mas seu corsário tira a mão do que é meu



E dessa terra todo mundo quer um pouco

Não caio mais nessa história de assombrar

Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz

Onde o baú tá enterrado tem um “x”

Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz

Se é preciso saquear pra ser feliz

Seguir as pistas eu vou de um brilho tão especial

Vem de lá de Goiabeiras a joia desse carnaval