Chegou O Que Faltava busca o tesouro perdido; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Não adianta não tentar se esconder
Sei o caminho que me leva até você
Tá gravado nesse mapa, vale mais que ouro
Chegou O Que Faltava meu maior tesouro
Um corre-corre começou!
“Se tem riqueza eu vou” — gritou o capitão
Léguas num imenso mar
Fortunas empilhar, prepare a embarcação!
E no mastro é içada a bandeira
Estampada com a branca caveira
Na busca do vintém, não temendo ninguém
Em meio à névoa, a terra avistar
Piratas atracar! Atacar!
Olha só, quem vem lá, invadindo esse chão...
Cobiça, tentação!
Tão “preciosa” a natureza escondeu
Mas seu corsário tira a mão do que é meu
E dessa terra todo mundo quer um pouco
Não caio mais nessa história de assombrar
Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz
Onde o baú tá enterrado tem um “x”
Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria me diz
Se é preciso saquear pra ser feliz
Seguir as pistas eu vou de um brilho tão especial
Vem de lá de Goiabeiras a joia desse carnaval
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