Há anos sem testes, balneabilidade de Guriri só sai antes do Carnaval

A praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, teve a água do mar coletada e encaminhada para o laboratório, na manhã desta sexta-feira (27), para atestar se o balneário está próprio para banho ou não. O exame foi realizado após o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) um ofício solicitando as informações das condições da água, e a expectativa é que o resultado saia antes do Carnaval. A balneabilidade do local não é informada desde 2019.
De acordo com o secretário de Saúde de São Mateus, Henrique Follador, as análises feitas do mar anteriormente apontaram que a água estava em boas condições para os banhistas. O trabalho de coleta neste ano foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde e também a de Meio Ambiente.
“Todos os exames feitos sempre classificaram o mar como excelente. Nunca apresentou problema, porque não tem esgotamento de dejetos. Por isso, não há a necessidade de se fazer tão frequentemente. Diante da solicitação, fizemos a coleta e encaminhamos nesta manhã para o laboratório”, disse Follador.
A coleta para o teste é feita em seis pontos diferentes da praia. Quem realiza esse trabalho entra no mar até a altura da cintura com o recipiente para colocar o material e depois acondiciona numa caixa de isopor, para mantê-lo refrigerado. A análise será feita em um laboratório localizado na Grande Vitória e deve sair antes do Carnaval, em fevereiro.