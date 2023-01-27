Há anos sem testes, balneabilidade de Guriri só sai antes do Carnaval

A praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, teve a água do mar coletada e encaminhada para o laboratório, na manhã desta sexta-feira (27), para atestar se o balneário está próprio para banho ou não. O exame foi realizado após o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) um ofício solicitando as informações das condições da água, e a expectativa é que o resultado saia antes do Carnaval. A balneabilidade do local não é informada desde 2019.

De acordo com o secretário de Saúde de São Mateus, Henrique Follador, as análises feitas do mar anteriormente apontaram que a água estava em boas condições para os banhistas. O trabalho de coleta neste ano foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde e também a de Meio Ambiente.

“Todos os exames feitos sempre classificaram o mar como excelente. Nunca apresentou problema, porque não tem esgotamento de dejetos. Por isso, não há a necessidade de se fazer tão frequentemente. Diante da solicitação, fizemos a coleta e encaminhamos nesta manhã para o laboratório”, disse Follador.

A Praia de Guriri é uma das mais procuradas por banhistas e turistas no litoral Norte do ES Crédito: Fernando Madeira

O balneário de Guriri foi impactado por fortes chuvas em dezembro do ano passado, tendo ruas e avenidas alagadas. De acordo com moradores, o lençol freático não dava conta de absorver a água. A Prefeitura de São Mateus realizou obras de canais para facilitar o escoamento. É esperada uma obra de macrodrenagem para resolver os problemas, que deve sair até o fim de 2023.