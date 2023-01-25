Carro quase cai em cratera aberta por chuvas incessantes em São Mateus

(veja acima). chuva que atingiu São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (25), causou estragos no município. Bairros ficaram alagados e buracos se abriram nas ruas da cidade. Um vídeo mostra que um carro quase caiu em uma das crateras que se formou no Centro

Os locais mais atingidos pelo temporal foram Ribeirão e Guriri, de acordo com a Prefeitura de São Mateus . Em Guriri, até o fim da tarde, ruas continuavam alagadas.

Ruas ficaram alagadas em Guriri

No Centro, também houve transtornos. Em um vídeo é possível ver como ficou uma rua perto da BR 101, que corta o município. Também próximo ao Centro da cidade parte do asfalto de uma ponte acabou cedendo.

Parte do asfalto de uma ponte acabou cedendo em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

Um carro ficou pendurado e quase saiu em uma cratéra. Nas imagens é possível ver que havia sinalização no local. Sobre o acidente, a prefeitura informou que o local está em obras.

As Secretarias Municipais de Obras e de Defesa Social informaram que estão monitorando as áreas de risco, fazendo o levantamento dos estragos e a sinalização de segurança e, assim que o tempo firmar, fará as obras necessárias.

Há máquinas trabalhando para fechar os buracos e onde não é possível cobrir devido ao volume de água, segundo a prefeitura, os trechos estão sendo sinalizados.