Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temporal

Carro quase cai em cratera aberta por chuvas incessantes em São Mateus

A chuva que atingiu São Mateus, nesta quarta-feira (25), causou transtornos no município. Prefeitura informou que esta monitorando as áreas de risco e fazendo o levantamento dos estragos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 jan 2023 às 20:26

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 20:26

chuva que atingiu São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (25), causou estragos no município. Bairros ficaram alagados e buracos se abriram nas ruas da cidade. Um vídeo mostra que um carro quase caiu em uma das crateras que se formou no Centro (veja acima).
Os locais mais atingidos pelo temporal foram Ribeirão e Guriri, de acordo com a Prefeitura de São Mateus. Em Guriri, até o fim da tarde, ruas continuavam alagadas.

Ruas ficaram alagadas em Guriri

No Centro, também houve transtornos. Em um vídeo é possível ver como ficou uma rua perto da BR 101, que corta o município. Também próximo ao Centro da cidade parte do asfalto de uma ponte acabou cedendo.
Parte do asfalto de uma ponte acabou cedendo em São Mateus
Parte do asfalto de uma ponte acabou cedendo em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro ficou pendurado e quase saiu em uma cratéra. Nas imagens é possível ver que havia sinalização no local. Sobre o acidente, a prefeitura informou que o local está em obras.
As Secretarias Municipais de Obras e de Defesa Social informaram que estão monitorando as áreas de risco, fazendo o levantamento dos estragos e a sinalização de segurança e, assim que o tempo firmar, fará as obras necessárias.
Há máquinas trabalhando para fechar os buracos e onde não é possível cobrir devido ao volume de água, segundo a prefeitura, os trechos estão sendo sinalizados.
O município também informou que está trabalhando em várias regiões com Forças-Tarefas reconstruindo as áreas mais atingidas pelas chuvas de novembro e dezembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES espírito santo São Mateus ES Norte Prefeitura de São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados