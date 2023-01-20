Manchas de óleo são encontradas em praia de São Mateus

Manchas de óleo foram encontradas desde a tarde desta quinta-feira (19), na praia de Urussuquara, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A Prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que ainda não se sabe a procedência do óleo.
Os fragmentos de vários tamanhos foram encontrados por pessoas que frequentam a praia e acionaram a prefeitura. Em um vídeo, um morador mostra as bolotas espalhadas pela areia da praia.
De acordo com o órgão, na tarde desta sexta-feira (20), uma equipe foi enviada ao local para recolher as manchas e verificar a procedência do óleo, para que, então, sejam tomadas as devidas providências.
Segundo a secretaria, mesmo com o encontro das manchas, as praias de São Mateus têm 100% de balneabilidade.