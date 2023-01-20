Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Litoral Norte

Manchas de óleo são encontradas em praia de São Mateus

A Prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que uma equipe foi enviada a praia de Urussuquara para recolher as manchas e verificar a procedência do óleo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jan 2023 às 20:26

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 20:26

Manchas de óleo são encontradas em praia de São Mateus
Manchas de óleo são encontradas em praia de São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Manchas de óleo foram encontradas desde a tarde desta quinta-feira (19), na praia de Urussuquara, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A Prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que ainda não se sabe a procedência do óleo.
Os fragmentos de vários tamanhos foram encontrados por pessoas que frequentam a praia e acionaram a prefeitura. Em um vídeo, um morador mostra as bolotas espalhadas pela areia da praia.
De acordo com o órgão, na tarde desta sexta-feira (20), uma equipe foi enviada ao local para recolher as manchas e verificar a procedência do óleo, para que, então, sejam tomadas as devidas providências.
Segundo a secretaria, mesmo com o encontro das manchas, as praias de São Mateus têm 100% de balneabilidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo São Mateus ES Norte Óleo nas Praias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados