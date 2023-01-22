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BR 101

Foragido apresenta documento falso e acaba preso em São Mateus

Para evitar ser preso, homem conseguiu uma certidão de nascimento falsa no Rio de Janeiro, com outro nome, e a utilizou no Espírito Santo para tirar outros documentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2023 às 19:14

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 19:14

Foragido apresenta documento falso e acaba preso em São Mateus
Foragido apresenta documento falso e acaba preso em São Mateus Crédito: Divulgação/ PRF
Um homem de 33 anos, foragido do Rio de Janeiro, foi preso neste sábado (21) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após apresentar Carteira de Habilitação falsa. O caso aconteceu em São Mateus, no norte do Espírito Santo, após o suspeito passar em alta velocidade por uma área sinalizada de acidente.
De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu no Km 70 da BR 101. O motorista apresentou aos policiais uma CNH com aparência de verdadeira. Durante a conferência do documento, ele demonstrou bastante nervosismo diante dos agentes, principalmente quando questionado sobre sua naturalidade e há quanto tempo dirigia. Inicialmente, disse aos policiais que é habilitado há muitos anos, porém em sua CNH constava que sua primeira habilitação era do ano de 2019.
Os agentes, então, compararam a foto do homem com o banco de fotos de reconhecimento facial. Assim, encontraram o verdadeiro nome do motorista e descobriram que existia um mandado de prisão contra ele, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro.
Questionado sobre as informações, o homem admitiu aos policiais que havia sido condenado pela Justiça e que, para evitar ser preso, conseguiu uma certidão de nascimento falso no Rio de Janeiro, com outro nome, e a utilizou no Espírito Santo para obter novos documentos, entre eles a CNH apresentada. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Federal em São Mateus.

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