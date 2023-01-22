Foragido apresenta documento falso e acaba preso em São Mateus

Um homem de 33 anos, foragido do Rio de Janeiro, foi preso neste sábado (21) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após apresentar Carteira de Habilitação falsa. O caso aconteceu em São Mateus, no norte do Espírito Santo, após o suspeito passar em alta velocidade por uma área sinalizada de acidente.
De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu no Km 70 da BR 101. O motorista apresentou aos policiais uma CNH com aparência de verdadeira. Durante a conferência do documento, ele demonstrou bastante nervosismo diante dos agentes, principalmente quando questionado sobre sua naturalidade e há quanto tempo dirigia. Inicialmente, disse aos policiais que é habilitado há muitos anos, porém em sua CNH constava que sua primeira habilitação era do ano de 2019.
Os agentes, então, compararam a foto do homem com o banco de fotos de reconhecimento facial. Assim, encontraram o verdadeiro nome do motorista e descobriram que existia um mandado de prisão contra ele, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro.
Questionado sobre as informações, o homem admitiu aos policiais que havia sido condenado pela Justiça e que, para evitar ser preso, conseguiu uma certidão de nascimento falso no Rio de Janeiro, com outro nome, e a utilizou no Espírito Santo para obter novos documentos, entre eles a CNH apresentada. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Federal em São Mateus.