Casal foragido dá nomes e documentos falsos e acaba preso em São Mateus

O casal deu nomes falsos no momento da abordagem, e apresentou documentos de identidade falsos. Ao serem questionados sobre os dados, entraram em contradição.

Os agentes conseguiram, então, os documentos com os nomes verdadeiros e encontraram mandado de prisão para os dois. Segundo o documento da Justiça, "entre os meses de maio de junho de 2022, o casal, a bordo de um veículo GM Celta prata, abordava pessoas nas ruas e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, cometiam o roubo".