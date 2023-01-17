Casal foragido dá nomes e documentos falsos e acaba preso em São Mateus

Um homem, de 38 anos, e a companheira de, de 34 anos foram presos, na tarde desta terça-feira (17) na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Os dois eram procurados por assaltos a mão armada que haviam cometido. O casal tentou apresentar documentos falsos para agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no entanto, foram identificados e presos.
O carro da dupla estava vindo de Conceição da Barra com destino a São Mateus. De acordo com a PRF, os policiais abordaram o veículo por suspeita de clonagem.
O casal deu nomes falsos no momento da abordagem, e apresentou documentos de identidade falsos. Ao serem questionados sobre os dados, entraram em contradição.
Os agentes conseguiram, então, os documentos com os nomes verdadeiros e encontraram mandado de prisão para os dois. Segundo o documento da Justiça, "entre os meses de maio de junho de 2022, o casal, a bordo de um veículo GM Celta prata, abordava pessoas nas ruas e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, cometiam o roubo".
A dupla permanece na PRF em São Mateus aguardando a confecção da ocorrência, e posteriormente serão encaminhados à unidade Polícia Federal no município.