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Na BR 101 Norte

Casal foragido dá nomes e documentos falsos e acaba preso em São Mateus

Os dois eram procurados por assaltos praticados. Eles tentaram enganar os agentes da PRF, mas foram identificados e detidos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 jan 2023 às 18:31

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 18:31

Casal foragido dá nome e documento falso mas acaba é preso na BR 101
Casal foi abordado por agentes da PRF na BR 101, no trecho de São Mateus Crédito: Divulgação/PRF
Um homem, de 38 anos, e a companheira de, de 34 anos foram presos, na tarde desta terça-feira (17) na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Os dois eram procurados por assaltos a mão armada que haviam cometido. O casal tentou apresentar documentos falsos para agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no entanto, foram identificados e presos.
O carro da dupla estava vindo de Conceição da Barra com destino a São Mateus. De acordo com a PRF, os policiais abordaram o veículo por suspeita de clonagem.
O casal deu nomes falsos no momento da abordagem, e apresentou documentos de identidade falsos. Ao serem questionados sobre os dados, entraram em contradição.
Os agentes conseguiram, então, os documentos com os nomes verdadeiros e encontraram mandado de prisão para os dois. Segundo o documento da Justiça, "entre os meses de maio de junho de 2022, o casal, a bordo de um veículo GM Celta prata, abordava pessoas nas ruas e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, cometiam o roubo".
A dupla permanece na PRF em São Mateus aguardando a confecção da ocorrência, e posteriormente serão encaminhados à unidade Polícia Federal no município.

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