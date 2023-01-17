Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Local movimentado

Ladrões perguntam quem é dono de caminhonete e roubam veículo no ES

Segundo a PM, sem saber da intenção dos criminosos, moradores apontaram quem era o proprietário do veículo estacionado em Baixo Guandu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 jan 2023 às 14:53

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 14:53

Dois criminosos armados roubaram uma caminhonete em um parque no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (16). O dono do veículo foi surpreendido pelos indivíduos e ainda teve um cordão de ouro levado. Tudo aconteceu por volta das 19h30, em uma área de lazer movimentada e iluminada.
O que mais chama atenção é que, de acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos abordaram outras pessoas que caminhavam na região e perguntaram de quem era a Toyota Hilux branca. Pensando que o veículo poderia estar atrapalhando outro carro, elas informaram aos homens quem era o proprietário.
Veículo roubado é uma Toyota Hilux branca
Veículo roubado é uma Toyota Hilux branca, como a da foto acima Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Quando os ladrões chegaram até a vítima, ela estava com a família no parque e andava perto do próprio automóvel. Após roubar a caminhonete e o cordão, os suspeitos fugiram. Segundo as informações repassadas, eles teriam ido em direção a Colatina.
Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Até o momento, nenhum suspeito foi detido nem o veículo, recuperado. Quem souber de algo sobre o caso pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181).

Veja Também

Atropelamento de 6 em São Gabriel da Palha: uma vítima segue em coma

Vídeo mostra acidente entre moto e ônibus que matou jovem em Vila Velha

Homem é preso após assediar sexualmente duas adolescentes na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados