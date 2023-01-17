Ladrões perguntam quem é dono de caminhonete e roubam veículo no ES

Dois criminosos armados roubaram uma caminhonete em um parque no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (16). O dono do veículo foi surpreendido pelos indivíduos e ainda teve um cordão de ouro levado. Tudo aconteceu por volta das 19h30, em uma área de lazer movimentada e iluminada.
O que mais chama atenção é que, de acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos abordaram outras pessoas que caminhavam na região e perguntaram de quem era a Toyota Hilux branca. Pensando que o veículo poderia estar atrapalhando outro carro, elas informaram aos homens quem era o proprietário.
Quando os ladrões chegaram até a vítima, ela estava com a família no parque e andava perto do próprio automóvel. Após roubar a caminhonete e o cordão, os suspeitos fugiram. Segundo as informações repassadas, eles teriam ido em direção a Colatina.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Até o momento, nenhum suspeito foi detido nem o veículo, recuperado. Quem souber de algo sobre o caso pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181).