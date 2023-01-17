Atropelamento de 6 em São Gabriel da Palha: uma vítima segue em coma

Joenilton Xavier de Assis tem 33 anos e está no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Atualmente, ele é a única vítima do caso que precisa de atenção médica. Outras duas pessoas atropeladas na mesma ocasião tiveram escoriações e já receberam alta. As demais sofreram apenas ferimentos leves.

Após o atropelamento na última quinta-feira (12), o motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou a caminhonete em outro lugar. Testemunhas contaram que, em um dos bancos do veículo, foi encontrada munição intacta. De acordo com a Polícia Civil , o condutor tem cerca de 45 anos e já foi identificado.

Como aconteceu

Imagens impressionantes registradas por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a caminhonete acerta as seis vítimas, na madrugada de quinta-feira (12). Primeiro, três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando são atingidas.