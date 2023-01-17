Atropelamento de 6 em São Gabriel da Palha: uma vítima segue em coma

Quase uma semana depois, uma das seis vítimas do atropelamento em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. Segundo informações passadas por familiares à reportagem de A Gazeta, Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos, foi retirado da sedação, mas ainda está em coma nesta terça-feira (17). De acordo com a família, houve dias em que ele chegou a movimentar braços e pernas.
Atualmente, ele é a única vítima do caso que precisa de atenção médica. Outras duas pessoas atropeladas na mesma ocasião tiveram escoriações e já receberam alta. As demais sofreram apenas ferimentos leves.
Após o atropelamento na última quinta-feira (12), o motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou a caminhonete em outro lugar. Testemunhas contaram que, em um dos bancos do veículo, foi encontrada munição intacta. De acordo com a Polícia Civil, o condutor tem cerca de 45 anos e já foi identificado.
A PC informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Até esta terça-feira (17), o suspeito ainda não foi localizado nem se apresentou às autoridades. Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181).
Como aconteceu
Imagens impressionantes registradas por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a caminhonete acerta as seis vítimas, na madrugada de quinta-feira (12). Primeiro, três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando são atingidas.
Logo depois, outras três vítimas – entre elas dois motociclistas e um menino – que conversam em frente a uma pizzaria são atropeladas pela mesmo carro. Um deles é arrastado. Os três tiveram ferimentos leves. Uma mulher que estava perto consegue se afastar, e por pouco não é atingida.