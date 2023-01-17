Criminoso atira em dois homens e foge em moto roubada na Serra

Dois homens, de 32 e 37 anos, foram baleados na noite dessa segunda-feira (16), no bairro José de Anchieta, na Serra. O atirador chegou de capacete, disse algo para uma das vítimas e atirou cerca de cinco vezes. Em seguida, ele roubou uma motocicleta que estava perto do local do crime e fugiu.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada até a Avenida dos Jacarandás, por causa de disparos de arma de fogo. No local, havia um homem baleado caído no chão e outro, mais novo, atingido por um tiro nas nádegas.
Esta segunda vítima relatou que um suspeito, de capacete, se aproximou, foi até a outra vítima, de 37 anos, e disse “E agora?”. Em seguida, o criminoso começou a dar os disparos. Depois, ele correu até a esquina e fugiu em uma moto que estava estacionada.
As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no município. O atual estado de saúde deles não foi divulgado.
Os familiares do homem de 37 anos não souberam dizer uma possível motivação para o crime. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.