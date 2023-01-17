Acidente entre moto e ônibus mata jovem a caminho do trabalho em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha foi até o local para orientar no trânsito, que precisou ser interrompido para o trabalho da PC.

As imagens impressionantes, que podem ser vistas no vídeo abaixo, mostram que Thamirys ainda tenta recuperar o controle, mas não consegue. No momento em que ela vai ao chão, um ônibus que seguia no sentido oposto passa por cima dela e a arrasta no asfalto.