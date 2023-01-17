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Trânsito interrompido

Acidente entre moto e ônibus mata jovem a caminho do trabalho em Vila Velha

A moto que Thamirys Reis, de 24 anos, conduzia colidiu no coletivo no Trevo Capuaba, sentido do bairro Aribiri, nesta terça-feira (17); a jovem morreu no local
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 jan 2023 às 10:29

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 10:29

Thamirys Reis, 24, ia para o trabalho quando se envolveu em um acidente
Thamirys Reis, 24, ia para o trabalho quando se envolveu em um acidente Crédito: Montagem/ Redes Sociais
Uma jovem de 24 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ela estava pilotando e um ônibus no Trevo de Capuaba, na Avenida Jerônimo Monteiro, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (17). Thamirys Reis estava seguindo para o trabalho quando a moto que ela conduzia colidiu com o coletivo. As informações foram confirmadas pela repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que foi ao local.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta de 8h40. O corpo de Thamirys foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Guarda Municipal de Vila Velha foi até o local para orientar no trânsito, que precisou ser interrompido para o trabalho da PC.

Vídeo flagrou o acidente

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o exato momento em que a motociclista Thamirys Reis, de 24 anos, perde o controle da moto e acaba parando embaixo de um ônibus em movimento em Vila Velha. A jovem morreu no local. Ela seguia pela Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ao Trevo de Capuaba, quando, perto de uma curva, o pé dela bate no chão e a faz perder o equilíbrio do veículo. 
As imagens impressionantes, que podem ser vistas no vídeo abaixo, mostram que Thamirys ainda tenta recuperar o controle, mas não consegue. No momento em que ela vai ao chão, um ônibus que seguia no sentido oposto passa por cima dela e a arrasta no asfalto.

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