Acidente entre moto e ônibus mata jovem a caminho do trabalho em Vila Velha

Uma jovem de 24 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ela estava pilotando e um ônibus no Trevo de Capuaba, na Avenida Jerônimo Monteiro, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (17). Thamirys Reis estava seguindo para o trabalho quando a moto que ela conduzia colidiu com o coletivo. As informações foram confirmadas pela repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que foi ao local.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta de 8h40. O corpo de Thamirys foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Guarda Municipal de Vila Velha foi até o local para orientar no trânsito, que precisou ser interrompido para o trabalho da PC.
Vídeo flagrou o acidente
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o exato momento em que a motociclista Thamirys Reis, de 24 anos, perde o controle da moto e acaba parando embaixo de um ônibus em movimento em Vila Velha. A jovem morreu no local. Ela seguia pela Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ao Trevo de Capuaba, quando, perto de uma curva, o pé dela bate no chão e a faz perder o equilíbrio do veículo.
As imagens impressionantes, que podem ser vistas no vídeo abaixo, mostram que Thamirys ainda tenta recuperar o controle, mas não consegue. No momento em que ela vai ao chão, um ônibus que seguia no sentido oposto passa por cima dela e a arrasta no asfalto.