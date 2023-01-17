Obra do Viaduto de Carapina entra na última fase; veja como fica trânsito

Trânsito será alterado durante última fase da obra do Complexo Viário de Carapina, na Serra Crédito: Ronaldo Rodrigues

Como fica o trânsito

Durante as obras, o tráfego na região será limitado a duas faixas e para veículos com altura máxima de 4,5 metros. Após a conclusão, o trânsito voltará a ser em três faixas por sentido e será permitida a circulação de veículos com altura de até 5,5 metros.

O ponto de ônibus 44001, na Rodovia das Paneleiras, em frente ao Supermercado São José, foi transferido para uma área próxima. O embarque e o desembarque dos passageiros passam a ser feitos cerca de 100 metros à frente, próximo a um posto de combustíveis.

A alteração é para a criação da baia de ônibus e o alargamento e revitalização da calçada. O serviço deve ser concluído em um mês. Depois, os passageiros retornarão a fazer o embarque e o desembarque em frente ao mercado.

Complexo Viário de Carapina

As obras do Complexo Viário de Carapina foi iniciada em 2022, com um investimento de R$ 76,5 milhões. Inicialmente, a previsão era concluí-la em dezembro do ano passado – o que não aconteceu. Ao todo, os trabalhos foram divididos em três etapas.

Nova etapa da obra do viaduto de Carapina, na Serra, promete trazer melhorias no trânsito Crédito: Ronaldo Rodrigues

A primeira fase corresponde ao trecho da antiga Reta do Aeroporto (no limite entre os municípios de Serra e Vitória), onde foram executados os serviços de implantação de três faixas por sentido. Além de calçada e ciclovia no sentido Vitória, e calçada no sentido Serra. Assim como serviços de drenagem, paisagismo e iluminação.

Já a segunda fase da obra, corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno (BR 101), na qual foram implantadas quatro faixas de rolamento por sentido, além de uma multiuso em cada sentido, que será utilizada para acesso às edificações e como baias de ônibus. Também foi implantada uma área de convivência e lazer com dez metros de largura no canteiro central.