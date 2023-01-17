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Mobilidade urbana

Obra do Viaduto de Carapina entra na última fase; veja como fica trânsito

Terceira etapa começou nessa segunda-feira (16), com a concretagem da nova estrutura; trabalhos alteram local de ponto de ônibus e tráfego na Serra
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 jan 2023 às 09:48

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 09:48

Trânsito será alterado durante última fase da obra do Complexo Viário de Carapina, na Serra
Trânsito será alterado durante última fase da obra do Complexo Viário de Carapina, na Serra Crédito: Ronaldo Rodrigues
Teve início nessa segunda-feira (16), a última fase da obra do Complexo Viário de Carapina, na Serra. Com a fundação e os pilares concluídos, começa agora a concretagem do viaduto de acesso aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles.
À frente da Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o secretário Fábio Damasceno prevê que a inauguração do viaduto aconteça no primeiro trimestre deste ano.

Como fica o trânsito

Durante as obras, o tráfego na região será limitado a duas faixas e para veículos com altura máxima de 4,5 metros. Após a conclusão, o trânsito voltará a ser em três faixas por sentido e será permitida a circulação de veículos com altura de até 5,5 metros.

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O ponto de ônibus 44001, na Rodovia das Paneleiras, em frente ao Supermercado São José, foi transferido para uma área próxima. O embarque e o desembarque dos passageiros passam a ser feitos cerca de 100 metros à frente, próximo a um posto de combustíveis.
A alteração é para a criação da baia de ônibus e o alargamento e revitalização da calçada. O serviço deve ser concluído em um mês. Depois, os passageiros retornarão a fazer o embarque e o desembarque em frente ao mercado.

Complexo Viário de Carapina

As obras do Complexo Viário de Carapina foi iniciada em 2022, com um investimento de R$ 76,5 milhões. Inicialmente, a previsão era concluí-la em dezembro do ano passado – o que não aconteceu. Ao todo, os trabalhos foram divididos em três etapas.
Nova etapa da obra do viaduto de Carapina, na Serra, promete trazer melhorias no trânsito
Nova etapa da obra do viaduto de Carapina, na Serra, promete trazer melhorias no trânsito Crédito: Ronaldo Rodrigues
A primeira fase corresponde ao trecho da antiga Reta do Aeroporto (no limite entre os municípios de Serra e Vitória), onde foram executados os serviços de implantação de três faixas por sentido. Além de calçada e ciclovia no sentido Vitória, e calçada no sentido Serra. Assim como serviços de drenagem, paisagismo e iluminação.
Já a segunda fase da obra, corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno (BR 101), na qual foram implantadas quatro faixas de rolamento por sentido, além de uma multiuso em cada sentido, que será utilizada para acesso às edificações e como baias de ônibus. Também foi implantada uma área de convivência e lazer com dez metros de largura no canteiro central.
A terceira e última etapa corresponde à construção do viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles. A região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias e semáforos inteligentes.

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