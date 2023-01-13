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Às margens da BR 101

Homem suspeito de assalto em ponto de ônibus é agredido e morto na Serra

Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (12) e homem ficou com o rosto desfigurado; polícia investiga o caso.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2023 às 15:44

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 15:44

Um homem suspeito de praticar assalto em um ponto de ônibus foi agredido e morto às margens da BR 101, na altura do bairro José de Anchieta, na Serra, na noite dessa quinta-feira (12). Imagens que circularam nas redes sociais mostravam o rosto dele desfigurado após as pancadas.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar um possível roubo em andamento próximo à rodovia. Quando chegaram, souberam que o suspeito do crime estava morto em um terreno.
Um morador, que preferiu não se identificar, relatou que estava em casa quando ouviu a gritaria na rua. "Foi uma confusão. O que as pessoas diziam era que tinham roubado as bolsas de duas mulheres no ponto da entrada do bairro. Depois disso, uma pessoa que estava passando jogou o carro em cima do suspeito, aí foram atrás dele."
Segundo o morador, o terreno onde as agressões ocorreram pertence a uma empresa privada, mas está abandonado. Costuma até ser ocupado, às vezes, por usuários de drogas.
O suspeito que foi morto não era conhecido na região. A Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra". Até a tarde desta quinta-feira (13), ninguém tinha sido preso.

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