Homem suspeito de assalto em ponto de ônibus é agredido e morto na Serra

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar um possível roubo em andamento próximo à rodovia. Quando chegaram, souberam que o suspeito do crime estava morto em um terreno.
Um morador, que preferiu não se identificar, relatou que estava em casa quando ouviu a gritaria na rua. "Foi uma confusão. O que as pessoas diziam era que tinham roubado as bolsas de duas mulheres no ponto da entrada do bairro. Depois disso, uma pessoa que estava passando jogou o carro em cima do suspeito, aí foram atrás dele."
Segundo o morador, o terreno onde as agressões ocorreram pertence a uma empresa privada, mas está abandonado. Costuma até ser ocupado, às vezes, por usuários de drogas.
O suspeito que foi morto não era conhecido na região. A Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra". Até a tarde desta quinta-feira (13), ninguém tinha sido preso.