Homem suspeito de assalto em ponto de ônibus é agredido e morto na Serra

Um morador, que preferiu não se identificar, relatou que estava em casa quando ouviu a gritaria na rua. "Foi uma confusão. O que as pessoas diziam era que tinham roubado as bolsas de duas mulheres no ponto da entrada do bairro. Depois disso, uma pessoa que estava passando jogou o carro em cima do suspeito, aí foram atrás dele."