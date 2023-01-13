Um homem de 33 anos foi preso após arremessar uma botija de gás na própria mulher por não aceitar o fim do relacionamento. No momento da agressão, a vítima estava com o filho de dois anos. O caso aconteceu no bairro José de Anchieta II, na Serra, nesta quinta-feira (13).
De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, a vítima de 24 anos contou que o marido a ameaçou de morte por não aceitar o término.
Ela ainda revelou que o homem destruiu o portão da casa deles na tentativa de agredi-la, e em seguida jogou a botija de gás, atingindo o braço da vítima.
O suspeito negou as acusações, mas foi preso e levado para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Serra: homem joga botija de gás em mulher por não aceitar fim de relação
No momento da prisão, vizinhos estavam revoltados com o caso e chegaram a chamar o criminoso de "estuprador".
A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).